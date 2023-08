贅沢品 ゴールドウィGOLDWIN ダウン　Gore-Tex ダウンジャケット

状 態 : 数回使用

参考定価: 102800円

サイズ : S

実 寸 : 背中側計測/平置き計測/身幅脇下計測

実 寸 : 肩幅69cm 胸囲126cm 着丈75cm 袖丈55cm

(素人採寸の為多少の誤差はお許し下さい)

素 材 : 表地:ナイロン100%

(コーティング等樹脂加工)

中綿:ダウン72%

レーヨン20%

フェザー8%

裏地:ナイロン

【デザイン】

・Goldwin (ゴールドウィン)の「Diverses Down Jacket (ダイバーズダウンジャケット)」

・ダウンをふんだんに詰め込んだ、保温性の高いジャケット。

・光沢を抑えた風合いでミニマルなデザインに仕上げ、タウンユースしやすい雰囲気に。

・表地には、防風性や透湿性を備えたGORE-TEX INFINIUM PRODUCTSを採用。

・やわらかく軽量性にも優れているため、動きやすく快適。

・中には、遠赤外線効果で自然な暖かさが持続する光電子ダウンをたっぷり封入。

・ハイロフトながら、表地・ダウンともに軽量で、軽やかに着られるのが魅力。

・ダウンのバッフル構造は、ダウンが背中の中心部分に集まる形状になっているため、効率的に保温できます。

・フード口まわりにはダウンチューブを配し、冷気が入りにくいように。さらにフードのスピンドルを引いて顔まわりにフィットさせると、保温性を向上できます。

・両脇裾のアジャストシステムは「コヒーシブストッパー」にして、Goldwinがスキーウエアで培った技術や仕様を活用。

・利便性をもたらす合計6個のポケットを配置しているのも特徴的。

・両胸は大きめのファスナー付きポケット、両腰はハンドウォーマーポケットに。

・胸と腰のポケットはファスナーが見えないためすっきりとした印象で、雨の浸入しにくさなど機能面も両立。

・街中や旅先など、寒さが厳しいシーンで重宝する1着です。

【シルエット・サイズ】

・ボリューム感がありややゆったりめのシルエット

季節感···冬

柄・デザイン···無地

カラー···ベージュ

フード···フードあり(取外し不可)

カラー···ベージュ

種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)

柄・デザイン···無地/ワンポイント

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ゴールドウィン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

