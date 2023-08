品質が スムースアイロンフォトイオン ヘアアイロン

購入時期 2023年3月

【新品未使用】ヤーマン 超音波トリートメント シャインプロ ブラック HC-21

新品未使用です。

▼新品未開封 迅速配送 LM-125 絹女KINUJO ストレートアイロン



アドストワイド ADST wide

らくらくメルカリ 便にて発送いたします。

KINUJO キヌージョ カールヘアアイロン ホワイト 28mm



美品✨リファ ビューテック カールアイロン 32mm

お買い上げ明細書は添付いたしません。

** 週末限定お値下げしました ** ヘアビューロン 4D Plus ストレート

ご理解いただける方のみご購入をご検討くださいませ。

ヤーマン ブラシ型ヘアアイロン DAFNI power (ダフニ パワー)

保証書確認の為、一度だけ一瞬中身を確認しました

ヘアビューロン27d plus curl【最新機種】

付属品:保証書、ポーチ

ルメント ディープリペアプロ



dyson ドライアー.ヘアアイロン.スタイラー



週末セール⭐️新品未開封 リファビューテック カールアイロン 26ミリReFa

◇セット内容

ReFa ヘアアイロン ストレート 持ち運び 便利 軽い プール お化粧直し 夏

本体、取扱説明書

【リファ】ビューティックストレートアイロン

◇製品仕様

LEDラバー コラーゲンヘアアイロンLV

型番:YJHB0N

絹女 KINUJO ストレートアイロン

サイズ:W29×D40×H289mm(コード長2.6m)

リファ フィンガーアイロン(ReFa BEAUTECH FINGER IRON)

質量:約260g(電源コード含まず)

poco29様専用 AiMY ドライヤー

消費電力:42W

ヘアビューロン4D plus straight



ヘアビューロン ストレート シリアルNo.有 説明書有り



ヘアビューロン 4d ストレート

すり替え防止の為、返品はお受けできません。

リファ ビューテック フィンガーストレートアイロン ホワイト



テスコム ヘアアイロン NBS1100

お値下げ交渉はご遠慮ください。

★ヘアビューロン7D Plus★バイオプログラミング/ストレート(美髪ケア)



YA-MAN 超音波トリートメント シャインプロ



【新品・未開封品】絹女ストレートアイロン DS100



❤特許技術搭載のヘアサロン仕様❣あっという間にサラ艶髪♪❤ストレートブラシ

#ヤーマン

理美容ヘアアイロン

#スムースアイロンフォトイオン

アドスト PremiumDS2

#スムースアイロン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

購入時期 2023年3月新品未使用です。らくらくメルカリ 便にて発送いたします。お買い上げ明細書は添付いたしません。ご理解いただける方のみご購入をご検討くださいませ。保証書確認の為、一度だけ一瞬中身を確認しました付属品:保証書、ポーチ◇セット内容本体、取扱説明書◇製品仕様型番:YJHB0Nサイズ:W29×D40×H289mm(コード長2.6m)質量:約260g(電源コード含まず)消費電力:42Wすり替え防止の為、返品はお受けできません。お値下げ交渉はご遠慮ください。#ヤーマン#スムースアイロンフォトイオン#スムースアイロン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ヘアサロンの2wayヘアアイロン❣この1台でストレートもカールも思い通りに♪⭐️