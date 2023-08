【新品】Fujikura フジクラ TaylorMade M5 M6 ドライバー対応 スリーブ付き シャフト Speeder 569 EVOLUTION V IOMICグリップ付

✅他サイト価格

Yahoo 楽天 Amazon 価格:¥30,000 ~ ¥36,560

✅詳細情報

色:‎ホワイト

サイズ:‎45.25インチ

シリーズ名:‎スリープ付

シャフト:Speeder 569 EVOLUTION V

フレックス:X

シャフト重量:60.5g

シャフト調子:先ー中

シャフトトルク:4.4

グリップ:イオミック LTC Moebius ホワイト バックライン無

グリップ重量:48g

口径:0.60インチ

仕上げ:シャフトロゴ裏

Assembled in Japan

#フジクラシャフト "藤倉シャフト #エボー5シャフト #シャフト交換 #ドライバー用シャフト #飛ぶシャフト #人気シャフト #打感が良い #送料無料 #たぶん最安値 #匿名配送 #24時間以内に発送

テーラーメイド人気モデル...M6

種類...ドライバー

対象...レディースメンズ兼用

クラブ本数...〜9本

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

