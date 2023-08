Tsuru by mariko oikawaツルバイマリコオイカワの可愛いワンピースです。

カラーはピンクで、サイズ は34になります。

詳しい寸法は画像をご覧下さい。

数回着用のみのとても綺麗な状態で、特に傷や汚れなどありません。これからの季節にちょうどピッタリのワンピースになります。

カラー:ピンク

柄・デザイン:無地

袖丈:七分袖

コンパクトに折り畳んでお送りしますので、シワ等ご了承いただける方のみご購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ツルバイマリコオイカワ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

