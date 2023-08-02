最旬トレンドパンツ エルゴヒューマンプロ　オットマン付　Ergohuman Pro Ottoman デスクチェア

カラー···ブルー

エルゴヒューマンプロ オットマン付 Ergohuman Pro Ottoman

張り地···エクストメリックメッシュ

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主な素材···金属

輸入雑貨 『デスク&カウンターチェア』 レザー クラッシック 昇降式 × １脚

特徴···メッシュ、要組立、アームレストあり、キャスターあり、フットレストあり、ヘッドレストあり、ランバーサポートあり、回転可、座面前傾可、座面高さ調整可、リクライニング可

【IO-856551B】 セイルチェア アプホルスター ランバーサポート付

テイスト···テレワーク、ゲーミング

未使用☆ニトリ NITORI パーソナルチェア リクライニング オットマン付き



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1年前に東京インテリアでテレワーク用に購入しました。購入時は132,000円でした。

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コロナ収束でテレワークが減ってしまい、部屋のレイアウト変更のため、スペースの関係で使用しないことになりましたので、出品します。

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各部の動作確認済み、各部の異音もございません。

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・メッシュの破れもございません。

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・タバコやペットもございません。

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・キャスターもスムーズに動きます。

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・リクライニングや位置調整も問題ありません。

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・取扱説明書あり

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・保証書あり

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組み立て済みでお送りするため組み立ては不要です。

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オフィスチェアとしてはもちろんのこと、ご自宅でのワークチェアやゲーミングチェアとしてもオススメです！

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特徴···メッシュ、完成品、アームレストあり、キャスターあり、フットレストあり、ヘッドレストあり、回転可、リクライニング可能

商品の情報 ブランド エルゴヒューマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブルー張り地···エクストメリックメッシュ主な素材···金属特徴···メッシュ、要組立、アームレストあり、キャスターあり、フットレストあり、ヘッドレストあり、ランバーサポートあり、回転可、座面前傾可、座面高さ調整可、リクライニング可テイスト···テレワーク、ゲーミング1年前に東京インテリアでテレワーク用に購入しました。購入時は132,000円でした。コロナ収束でテレワークが減ってしまい、部屋のレイアウト変更のため、スペースの関係で使用しないことになりましたので、出品します。各部の動作確認済み、各部の異音もございません。・メッシュの破れもございません。・タバコやペットもございません。・キャスターもスムーズに動きます。・リクライニングや位置調整も問題ありません。・取扱説明書あり・保証書あり組み立て済みでお送りするため組み立ては不要です。オフィスチェアとしてはもちろんのこと、ご自宅でのワークチェアやゲーミングチェアとしてもオススメです！特徴···メッシュ、完成品、アームレストあり、キャスターあり、フットレストあり、ヘッドレストあり、回転可、リクライニング可能

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