2009年辺りにオークションで購入しました。

タグにはアンダーカバーイズムとECのカミナリマーク!

フラグメントの中では初期辺りかと。

かなりの値段でしたので、ほぼ着ないでクローゼットに大切に保管していました。

かなり綺麗な方です。

見た目とは違い、柔らかくしっかりしていてかなり着心地は抜群です。

詳しくは分かり次第説明を追加します

胸元はレザーの紐で開封の調節可能。

アンダーカバーの編み上げパンツとセット販売もしていますので、ご覧下さい。

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

サイズL

状態9/10 室内で少し着ただけで、もったいないのでほとんど着ていませんが、新品では無いので9です。

#Nowhere

#girlsdon’tcry

#kith

#STUSSY

#アンダーカバー

#ベイシングエイプ

#エレトリックコーテージ

#EC

#supreme

#シュプリーム

#フラグメント

#藤原ヒロシ

#ジョニオ

#高橋盾

#NIGO

#ヒューマンメイド

#バウンティハンター

#ヒカル

#セブンスターズデザイン

#M&M custom performance

#東京セックス・ピストルズ

#ネバーフッド

#ギャルソン

#COMMEdesGARÇONS

#WindandSEA

神経質な方ご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

