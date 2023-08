デキシ-ジャズレコードです。

数十年前、ニューオルリンズジャズ

の殿堂、プリザべ-ションホ-ルに

行き、店内でL Pを購入して、演奏合間にサインをしてもらったもので

大変貴重な1枚です。

匿名でお出しします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

