Nike SB Dunk Low "Desert Ochre and Midnight Navy"

Nike DunkLow "Championship Court Purple"



ノースフェイス×エンダースキーマ

Nike SB のデザートオークル アンド ミッドナイトネイビーを出品します。

ナイキ エアフォース1 ブロンクス

引越に伴い、持って行けない為、出品します。

NIKE AIR MAX 90 SE ’マルチ" 未使用27.0㎝



new balance 990v6 Made in USA 990 v6 TC6

購入先ですが、で購入しております。

saucony ENDORPHIN PRO2 30cm

定価より安く出品しておりますので、ご興味のある方は是非ご購入頂ければと思います。スニーカーズ

ナイキ ダンク SB ロー シュプリーム ホワイト セメント 2002



VANS ブラック OG Authentic LX

サイズ:26.5cm

ナイキ ダンク ロー "チャンピオンシップ コートパープル" 26.5cm

状態:室内で試着したのみ

NIKE SB DUNK LOW PRO コートパープル 27.5cm

付属品:変え紐1本、黒タグ

Nike Air Max 1 × Patta Monarch 27.5cm

定価:14300円

エア ジョーダン 1 メンズシューズ☆スパイダーマン ナイキ エアジョーダン



エアマックス90 SE 26.5cm



new blance mr993gl ニューバランス993gl

メインカラー···ベージュ、ブルー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキエスビー 商品の状態 新品、未使用

Nike SB Dunk Low "Desert Ochre and Midnight Navy"Nike SB のデザートオークル アンド ミッドナイトネイビーを出品します。引越に伴い、持って行けない為、出品します。購入先ですが、で購入しております。定価より安く出品しておりますので、ご興味のある方は是非ご購入頂ければと思います。スニーカーズサイズ:26.5cm状態:室内で試着したのみ 付属品:変え紐1本、黒タグ定価:14300円メインカラー···ベージュ、ブルー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキエスビー 商品の状態 新品、未使用

Nike Air Ship SPエアシップSP デューンレッドSB DUNK sbdunk dunk NIKE ダンク 28 29DIME x VANS - SKATE MID SKOOL LTD 26cmアディダス キャンパス 80s クックCT70 ギャルソン28.5NIKE AJ1 スパイダーマン × ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG SP