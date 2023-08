REINHARD PLANK レナードプランク イタリア製

商品の情報 ブランド レナードプランク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

REINHARD PLANK レナードプランク イタリア製デストロイ加工 ストローハット 中折れ 麦わら帽子LAILA STRAW DESTROYEDイタリアのデザイナーがハンドメイドで作るアルチザン帽子ブランド手作業によるダメージ加工とムラ染め、透け感のあるシアー素材が特徴色はブラック、ホワイト、グレー。黒白のグラデーション※ハードな加工が施されています※編みが崩れたり抜けやすい作りです※デリケートな作り。ご留意くださいサイズ:頭周56~57cm メンズS~M、レディースM~L相当つば8cm 高さ16cm素材:天然草 ストロー素材状態:試着程度 美品タグ付きイタリア製made in italyメンズ レディース ユニセックス 男女兼用つば広 幅広 日除け 日差し 夏 紫外線 対策パナマハット ペーパーハット ロングブリムジェフリービースモール ポールハーデンエムエークロス カルペディエム モードインカネーション アルチザン ブランドマルジェラ ギャルソン ヨウジヤマモトビームス カシラ キジマタカユキ クールヘレンカミンスキー フォグリネンワークグラフペーパー スースースー ドゥロワーオールドマンズテーラー フレームワークオーバーライド アース アーツ&サイエンス エストネーション エヌワンハンドレッドpaul harnden geoffrey b.small araki yuum.a+ incarnation rick owens c-diem akmcaseycasey atelier suppan elena dawsonarchivio hannibal kijima takayuki coeurlayer-0 guidi devoa christian dior hommepoell julius strum nils the viridi-anne roendivka d.hygen ground y kujaku kiryuyrikgreg lauren suzusan ziggy chen vein wlgisabella stefanelli ensou atelier

