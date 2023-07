新品未使用

幸運のシンボルであるウィッシュボーンを象ったパーツを、ソールに埋め込んでいます。前進するためにデザインされたこのスニーカーで、運を掴みに行きましょう。世界各地の幸運のシンボルは、Toryを魅了し続けてきました。イーヴィルアイや、木をたたくおまじない。旅行に必ず持って行く赤いリボンも、一家に伝わるおまじないです。

グッドラック トレーナーを、伝統的なペンシルバニア ダッチ キルトとアイコニックなロゴからインスパイアされたシグネチャーパターン、Tモノグラムでアップデート。足元を美しく演出するラインと快適な履き心地を兼ね備えたシューズは、脚を長く見せてくれる深めのアンクルスクープが特徴です。人間工学に基づいたオーバーサイズソールは、立体的な曲線でリフトアップされています。サポート力と柔軟性を両立させた革新的な構造です。クッション入りミッドソール内のウィッシュボーンがアーチサポートの役割を果たし、シューズ内部のサポート機能を補強します。

カーフスキンとスエードのアッパー

メッシュライニング

レースアップ

成型フォームフットベッド

EVAソール

ダブルTの舞台裏 Toryはブランドを立ち上げた時、グラフィックなデザイン要素となるロゴを作成しました。それは、モロッコ建築とDavid Hicks(デービッド・ヒックス)によるインテリアの幾何学模様にインスパイアされた、クラシックなセリフTと反転したセリフTを円で囲んだもの。ブランドの象徴であり、大胆なグラフィック、そして新旧の融合を体現するロゴです。

商品の情報 商品のサイズ 22cm ブランド トリーバーチ 商品の状態 新品、未使用

