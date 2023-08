Derby Of San Francisco公式サイトで購入し、到着したばかりの正規品になります。

木村拓哉さん着用の物と完全同型同色です。

木村さんのように少し大きめを着用するために、大きいサイズが希少で、特にXLサイズをお探しの方は多いのではないでしょうか。

付属していた「Derby Of San Francisco」ステッカー付き。

【モデル名】Classic Derby Jacket - Style 300

【色:】表BLACK / 裏地GOLD

【サイズ】XL ( 裄丈83.8cm、身幅68.5cm、着丈73.5cm)

【素材】コットン65% ポリエステル35%

ヘイトアシュバリーの本店のみで販売されるダービージャケットは土地柄様々なカルチャーの背景を背負っており、クリントイーストウッドなどのハリウッド有名俳優から地元のスケーター、最近で言えば日本の俳優にも着用され爆発的な人気を誇るジャケットになります。

一番人気のあるブラックカラーで本店の生産も追いついていないことからアメリカ本店でもSOLD OUTの貴重なジヤケットになります。

Derby of San Francisco

Derby Jacket

300 Classic Black & Gold

ダービーオブサンフランシスコ

ダービージャケット

#ダービーオブサンフランシスコ

#ダービージャケット

#スケート

#スラッシャー

#シュプリーム

#リアルマッコイズ

#フリーホイラーズ

#RRL

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

Derby Of San Francisco公式サイトで購入し、到着したばかりの正規品になります。木村拓哉さん着用の物と完全同型同色です。木村さんのように少し大きめを着用するために、大きいサイズが希少で、特にXLサイズをお探しの方は多いのではないでしょうか。付属していた「Derby Of San Francisco」ステッカー付き。【モデル名】Classic Derby Jacket - Style 300【色:】表BLACK / 裏地GOLD【サイズ】XL ( 裄丈83.8cm、身幅68.5cm、着丈73.5cm)【素材】コットン65% ポリエステル35%ヘイトアシュバリーの本店のみで販売されるダービージャケットは土地柄様々なカルチャーの背景を背負っており、クリントイーストウッドなどのハリウッド有名俳優から地元のスケーター、最近で言えば日本の俳優にも着用され爆発的な人気を誇るジャケットになります。一番人気のあるブラックカラーで本店の生産も追いついていないことからアメリカ本店でもSOLD OUTの貴重なジヤケットになります。Derby of San FranciscoDerby Jacket300 Classic Black & Goldダービーオブサンフランシスコダービージャケット#ダービーオブサンフランシスコ#ダービージャケット#スケート#スラッシャー#シュプリーム#リアルマッコイズ #フリーホイラーズ#RRLカラー···ブラック柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし

