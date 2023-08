【世界99枚限定】F1 TOPPS NOW Card 63 マックス・フェルスタッペン 限定カード /99 レッドパラレル

Back-To-Back World Champion joins select club - F1 TOPPS NOW Card #63 PR3817

マックス・フェルスタッペンの2022 F1日本GP 鈴鹿サーキットでの優勝、ワールドチャンピオン決定を記念して1週間限定でアメリカtopps社で受注販売された限定カードのレッドパラレルバージョンで、通常カードの購入者の中から抽選で99枚限定で配布された超限定カードです。(シリアル入り)

PR3817なので3,817枚の受注に対して99枚しか無いカードになります。

海外オークションサイトでは写真の7枚目の様な金額となっておりますので、少しお安めに出品させて頂いております。

早い者勝ちですのでお早めにどうぞ。

Topps

card

カード

記念グッズ

Red Bull Racing Honda

レッドブルレーシングホンダ

Max Verstappen

マックス・フェルスタッペン

ワールドチャンピオン

2022 F1

日本GP

鈴鹿サーキット

formula

F1

アルファタウリ

AlphaTauri

ホンダ

HONDA

レッドブル

Red Bull

RB16B

フェルスタッペン

鈴鹿GP

