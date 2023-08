【ブランド】

A FEW GOOD KIDS(AFGK)

アフューグッドキッズ

【商品】

フーディー

パーカー

黒

ブラック

BLACK

ストリート

ストリートファッション

ヒップホップ

【デザイン】

3D サークルロゴ

【素材】

綿 (裏起毛)

防寒

【国内定価】

16,280円

【サイズ】

オーバーサイズ

S:SIZE

(着丈68/胸囲118/袖丈57)

M:SIZE

(着丈70/胸囲122/袖丈58)

L:SIZE

(着丈71/胸囲126/袖丈59)

XL:SIZE

(着丈73/胸囲130/袖丈60)

XXL:SIZE

(着丈75/胸囲134/袖丈61)

#当店のAFGK正規品取り扱い一覧はコチラ

#選りすぐり海外ストリートファッションパーカーはコチラ

【正規品及び美品】

正規品は勿論ですが、正規店で販売されているものと同様の特別な検品を実施いたしました美品となりますので、ご検討頂ければ幸いです。

当方は、中国にてコストをかけて(1着500~1,000円)、日本レベルの検品を実施しております。

ですので、個々の商品クオリティにおいて、楽天市場等で販売されている、商社を通した正規品と同等程度の高クオリティ品であるという自負がございます。

新品未使用品となります

他にも

AFGK アフューグッドキッズ

A FEW GOOD KIDS

DONCARE ドンケア

MAISON EMERALD メゾンエメラルド

MEDM ミスター エンジョイ ダ マネー

SALUTE サルーテ

EVAE MOB エバーモブ

HARSH AND CRUEL ハーシュアンドクルーエル

の取り扱いがございます。

識別コード HHJKHGXS

カラー...ブラック

袖丈...長袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

タイプ...プルオーバー

素材...裏起毛

季節感...春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

