6月末日で掲載終了となります。

ご希望方はお早めに。

THE NORTH FACE ザ・ノースフェイス ロングスリーブヒムリッジシャツ メンズ / L/S Him Ridge Shirt NR11955 AN

新作 未使用

THE NORTH FACE ザ・ノースフェイス ロングスリーブヒムリッジシャツ

color:アビエイターネイビー

size:L 着丈79:身幅58:肩幅51:袖丈63:裾幅58:首まわり42

THE NORTH FACEならではのデザインと、トラディショナルなディテールを取り入れたオックスフォードシャツ。ダクロンQDコットンとストレッチ繊維のTー400を交織したオックスフォード生地は、コットンの質感を残しながら、体の動きにしなやかにフィットして快適な着心地をもたらします。速乾性にも優れ、洗濯をしても型くずれしにくいためイージーケア。水溶性の接着芯が馴染んでいくことで、ステッチの沈みやパッカリングの風合いが楽しめます。デザインのアクセントになっているのが、左胸にあしらった「ヒマラヤンスーツ」を着用した男性をモチーフにした刺繍。汎用性の高いスタンダードシルエットのレギュラーフィットなので、ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンで活躍します。UVプロテクト(UPF50+、紫外線カット率95%以上)機能付き。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用しています。

※購入後、開封してハンガーがけした、あくまで素人の自宅保管の商品です。常識を超え細部までお気にされる方のご購入はお控え下さい。

ご購入者様がご確認しやすい様、画像を出来る限りお多く、大きく撮影してあります。現在の商品状態は、画像が現状で、本文中の「商品状態」説明と掲載画像を合わせ、ご購入と同時に、ご納得いただけた事と解釈させていただきます。くれぐれも「商品状態」の説明をお読みいただき、画像にて後確認の上、ご購入下さい。商品の不備以外でご購入者様のご都合による返品返金は対応致しかねます。不明な点に関しては購入前必ずご質問下さい。

商品状態の説明で記していることは、商品を客観的に見て書いておりますが、見て感じる印象は個人差があります。質問等は出来る限り誠意を持って対応いたします。どうぞ宜しくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

