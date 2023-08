アリスアンドザパイレーツ アリパイブラウス Emily Temple Cute jsk 三点セット

内容:

シェヘラザードブラウス

新品 タグ表記なし

サイズ:

着丈:約58cm バスト:約92cm

ウエスト:約72cm 肩幅:約36cm

袖丈:約65cm

サイズ:

着丈:約58cm バスト:約96cm

ウエスト:約78cm 肩幅:約35cm

袖丈:約35cm

美品

サイズ:

着丈:約87cm バスト:約90cm

ウエスト:約73cm

その他、注意事項:

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

angelic pretty

baby the stars shine bright

alice and the pirates

メタモルフォーゼ

イノセントワールド

milk ミルク

leur getter ルルゲッタ

Emily temple cute

シャーリーテンプル

ロリィタ ロリータ

to Alice

abilletage アビエタージュ

a maiden devil

ATELIER BOZ (アトリエ ボズ)

ATELIER PIERROT (アトリエ ピエロ)

ALICE and the PIRATES(アリパイ)

Moi-meme-Moitie(モワメーム モワティエ)

sheglit(シェグリット)

alice and the pirates

トリプルフォーチュン

abilletage アビエタージュ

angelic pretty

baby the stars shine bright

alice and the pirates

メタモルフォーゼ

amavel アマベル

axes femme

カラー···白

袖丈···長袖

柄・デザイン··· シフォン、無地

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

