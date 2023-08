【商品説明】

初期undercover Tシャツ3枚セットパック Mサイズ



糸のほつれアリ‼️マリリンマンソン Tシャツ

サイズ:L〜XL

SUPREME シュプリーム 白T



【新世紀エヴァンゲリオン】&【石ノ森章太郎】コラボTシャツ

肩幅:50cm

ONE PIECE RED × GOD SELECTION UTA 美品

身幅:53.5cm

Supreme Small Box Tee 白 XL

着丈:64cm

00's古着 ナポレオンダイナマイト VOTE FOR PEDRO リンガーT

袖丈:20.5cm

90's 3.11 Tシャツ



《USA製》シュプリーム supreme☆Tシャツ XL センターロゴ ホワイト

カラー:ホワイト

90s USA製 アメリカ 8ボール Two Face 両面プリント



時計仕掛けのオレンジ映画ムービーTシャツヴィンテージChampion



【即完売モデル】ヨウジヤマモト ニューエラ☆コラボ 刺繍ロゴ Tシャツ 入手困難



WIND AND SEA Tシャツ&ロンT 6枚セット M まとめ売り



ヴィンテージ BirdsFes Hitchcock ムービー Tシャツ 映画

【商品の状態】

NUMBER (N)INE×GOD SELECTION ベロT ヴィンテージ

古着屋で購入いたしましたが着用しなかったため出品しました。

UNDERCOVER✖️APE BECK Tシャツ size:L デッドストック

脇に少しですが、くすみがございます。また、後ろに少し汚れ?のようなものがあります。右袖にも最後の写真のような汚れがございます。この商品は一度も洗濯をしていないので、洗濯や染み抜きをしたら落ちる汚れではあると思います。

Supreme Burberry Box Logo Tee M



HIDE ロング Tシャツ Amplifier “hide” ホワイト M

コンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。

Tシャツ Mサイズブラック、ホワイト専用



BALENCIAGA バレンシアガ Tシャツ 半袖 S

神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。

ビンテージ Tシャツ made in USA



【超希少デザイン】ヒステリックグラマー ヒスガール Lサイズ 入手困難 Tシャツ

色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ヴィンテージTシャツ saint michael 類似



FENDI Tシャツ 52 ブラック ワッペン刺繍 モンスター イタリア製

また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください。

新品 BURBERRY 8040691 A1464 オーバーサイズTシャツ M



【USA製 80s】BORN IN THE USA ツアー Tシャツ 初回版

こちらは古い年代のお品物なので使用感があることが普通だという認識を理解いたいただける方のみ購入をお願い致します

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディズニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

【商品説明】サイズ:L〜XL肩幅:50cm 身幅:53.5cm着丈:64cm袖丈:20.5cmカラー:ホワイト【商品の状態】古着屋で購入いたしましたが着用しなかったため出品しました。脇に少しですが、くすみがございます。また、後ろに少し汚れ?のようなものがあります。右袖にも最後の写真のような汚れがございます。この商品は一度も洗濯をしていないので、洗濯や染み抜きをしたら落ちる汚れではあると思います。コンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください。こちらは古い年代のお品物なので使用感があることが普通だという認識を理解いたいただける方のみ購入をお願い致します

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディズニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

OOTIE Print Relax Fit S/S Tee-1vintage USA製 boro heart design リンガー Tシャツ超希少 old stussy 80s 90s rasta tee 総柄vintage MAMMUT マムート ビンテージTシャツwasted youth × black eye patch 飛び出し teeチャンピオン reverse weave【90s vintage】ボロ パンク グランジ Tシャツ Y2K レアlouis vuitton tシャツ L サイズ