【12月スーパーSALE 15%OFF】 ハンドメイド ☆MARI様専用ページです 中仕切り 市松模様 トートバッグ トートバッグ

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計13点

ゴヤール サンルイ PM ほぼ未使用 購入前コメントください



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おまとめ割させていただきますm(*_ _)m

エルベシャプリエ708GP週末お値下げ❣️



【ai❤︎mu】様専用です。



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中仕切りトートバッグ(マチ広め)

PRADA プラダ ハンドバッグ 黒 ブラック トートバッグ バッグ ナイロン



マイケルコース バケツ型バッグ

中仕切り部分は通帳など大事なものを入れられます

COACH コーチ トートバッグ シグネチャー レザー PVC F32191



mm6ジャパニーズトート【大きいサイズ】

白もブラウンも出品中です(*´ω`*)✩.*˚

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大きさはお写真を参考にしてください(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

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〇素人によるハンドメイド商品になります。

ジミーチュウ SOFIA SLTR レザー×スタッズ ハンドバッグ 肩掛け可能

一生懸命作っておりますが線が歪んでいたりします。

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高クオリティ、完璧を求める方、

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あとから色々と申し出る方は

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ご購入をお控えください。

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■美品■Salvatore Ferragamo フェラガモ■ヴァラ A4

お写真での確認、ご納得された上でのご購入をよろしくお願い致します！

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ノーブランド生地を使用しています

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LOUIS VUITTON ルイヴィトン トートバッグ タイシエンヌ PM

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ジプソフィア gypsohila タウン town bag ストーン STONE

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合皮で生地がしっかりしてます☆.。.:*・生地はやわらかめです！

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大きさは写真でご確認お願いします

マークジェイコブス★Marc Jacobsミニトートバッグ



セリーヌバック 茶マカダム

〇素人のハンドメイド作品です。

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歪みや緩み採寸の誤差

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既製品ではないので完璧なお品ではありません、

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ハンドメイドという事をご理解頂ける方宜しくお願い致します。

【新品未使用】【A4収納可】グッチ ホースビットトートバッグ



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軽く折りたたんでの発送になります

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希少☆ 廃盤デザイン⭐︎HERMES エルメス ボラボラ

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

MARI様専用ページですnew！☆キーチェーン 茶色 白 グレー 2点ずつ1499×6☆Ｎｏ．745 ハンドメイド 化粧ポーチ 通帳ケース 市松模様 チャーム付き 2499☆Ｎｏ．737 ハンドメイド マスク入れ 通帳ポーチ 小物入れ 市松模様 2499☆Ｎｏ．746 ハンドメイド ダブルファスナーポーチ 市松模様 チャーム付き 1899☆Ｎｏ．747 ハンドメイド 中仕切り トートバッグ 市松模様 マチ広め 5399☆Ｎｏ．748 ハンドメイド 中仕切りトートバッグ 市松模様 5399☆Ｎｏ．738 ハンドメイド テトラポーチ AirPods Bluetooth入 1799☆Ｎｏ．749 ハンドメイド 中仕切り トートバッグ 市松模様 5399計13点おまとめ割させていただきますm(*_ _)m中仕切りトートバッグ(マチ広め)中仕切り部分は通帳など大事なものを入れられます白もブラウンも出品中です(*´ω`*)✩.*˚ 大きさはお写真を参考にしてください(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)〇素人によるハンドメイド商品になります。一生懸命作っておりますが線が歪んでいたりします。高クオリティ、完璧を求める方、あとから色々と申し出る方はご購入をお控えください。お写真での確認、ご納得された上でのご購入をよろしくお願い致します！ノーブランド生地を使用しています中仕切用20cmファスナー使用1本合皮で生地がしっかりしてます☆.。.:*・生地はやわらかめです！大きさは写真でご確認お願いします〇素人のハンドメイド作品です。歪みや緩み採寸の誤差既製品ではないので完璧なお品ではありません、ハンドメイドという事をご理解頂ける方宜しくお願い致します。大きい商品は軽く折りたたんでの発送になりますご了承ください#ハンドクリーム 入れ#リップケース#ボールポーチ#お菓子入れ#ケース#キーケース#リップ#合皮#ポーチ#化粧ポーチ#お出かけ#マスク 入れ#メルカリでハロウィン#トートバッグ#市松模様#バッグ柄・デザイン···その他素材···フェイクレザーカラー···ブラウン

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