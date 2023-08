【翌日発送可能】 【入手困難】ノースフェイス☆花柄ワンポイントロゴ入りライトダウン　希少 ダウンジャケット

ノースフェイス☆花柄ワンポイントロゴ入り

【商品情報】

・ブランド: ノースフェイス

・色柄: 黒 ブラック 花柄 総柄

※ 写真撮影なので多少の色合いの

誤差はご容赦下さい。

・サイズ表記: レディースXL

※少し細見のシルエットになっています

・サイズ詳細 (単位:cm)

着丈:64

身幅:53

肩幅:40

袖丈:61

・素材:ナイロン 100%

目立った傷や汚れがなく

まだまだ使用できる美品です。

海外正規品

●中古品取り扱いについての注意点●

素人検品のため細かいキズや汚れなど

見落としがある可能性があります。

予めご了承下さい。

また、画像を多数掲載しておりますので、

そちらをご覧ください。

撮影に当たって明るめの環境にて

取り扱っているため、

実際の色味との誤差がある

可能性があります。

あくまでも中古品ですので

それらの点をご理解いただいた上で

ご購入をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

