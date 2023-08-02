高質 あんじさん専用 LEVIS LVC 506xx 44 1st Gジャン/デニムジャケット

人気モデル...リーバイス 506xx サイズ 44

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平置きで

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着丈 襟下から 約58センチ

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身幅 脇下から 約60センチ

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あくまでも古着なので神経質な方は御遠慮下さい。

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商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

人気モデル...リーバイス 506xx サイズ 44平置きで着丈 襟下から 約58センチ身幅 脇下から 約60センチ大きいサイズをお捜しの方いかがでしょうかあくまでも古着なので神経質な方は御遠慮下さい。#古着#LEVIS#1st#506xx

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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