MONCLER(モンクレール) の

大人気ダウンBRAMANTです。

カラー:ブラック

サイズ:メンズ1

今後も流行を気にせず長くご愛用頂けるかと思います。

中古ですが着用が少ない綺麗なお品です。

上質な素材を使用した都会的なデザインで、

フードも取り外しができるので、オンオフ問わず洗練されたスタイルを楽しめます。

モンクレールの正規製品タグもしっかり縫い付けられています。

DISTタグ、QRコードタグもあります。

またモンクレールジャパンの製品タグもついていて更にご安心頂けるかと思います。モンクレール正規店購入品です。

モンクレール直営店にてメンテナンス、修理もお受け頂けます。

付属品はございません。

肩幅約45 身幅脇下約51 着丈約61 裄丈脇下より約43

素人採寸の為誤差はご了承ください。

自宅保管のため神経質な方はお控えください。

管理No.1636

カラー···ブラック

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

