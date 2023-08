新品登場 公式 ジョングク フォトセット アンカバ MISSION UNDERCOVER アイドル

2015年の日本ファンミーティング

「JAPAN OFFICIAL FAN MEETING VOL. 2

UNDERCOVER MISSION」

公式 ミニフォトカード セット

ケースお付けいたします!

古い商品ですので多少のスレなどあります。画像にてご確認いただきご購入お願いいたします。

ケースに入れ 補強+防水にて発送いたします!!

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

