両サイドにポケットあります。

腰紐は無くしたので別でラルフローレンの腰紐を買い代用しております。

【アイテム】

Ralph Lauren

シャツワンピース

ミモレ丈ワンピース

刺繍

【状態(汚れ、毛玉、色あせ等)】

右腕の袖口にうっすらとシミがありますが、そこまで気になる程でもないです。

気になるようでしたら袖口を折って着用すればわからないです。

他は美品です。

【サイズ】7号 Sサイズ

*必ず着丈を参考にしてください。

平おき(実寸)

着丈:約 101cm

肩幅:約 38cm

身幅:約 44cm

ウエスト:約 30cm

袖丈:約 52cm

腰紐:全長約 84cm

【素材】綿100%

【カラー】インディゴ系 青系

ハンガーは付きません。

腰紐などは画像に写っている物になります。

腰紐が画像に無い場合は腰紐はありません。

気になる場合はご購入前に必ずコメントをお願いいたします。

基本的に当日、翌日発送致します。発送出来ない場合はいつ発送するかお伝えします。

☆お値引き可能商品もございます!

疑問点含めて、コメントお待ちしております!!

着画写真やハンガーかけなどはよほどのない限りしません。(検討される方が大変多いので)

*神経質な方はご購入お辞めください。ほとんどが古着ですのでそちらを理解している事が前提です。

*なお、素人目なので寸法及び見つけれない汚れ等あるかもしれませんのでご理解の上ご購入お願いいたします。

*荷物の大きさにより、ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。

☆フォローして頂いた方には

¥5000~10000=300円引き

¥10001~=500円引き

必ず購入されるまえにコメントで

【フォロー割希望】とお伝えください(^-^)

【購入後のクレームは対応しかねますので古着とご理解した上でのご購入をお願いいたします。

「こちらの不備などによる場合はキャンセルにて対応させていただきます。

必ず評価前にご連絡お願いします」】

AP1083-54067

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

