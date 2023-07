満点の Canon EOS KISS X7i EOS KISS X7I レンズキット デジタルカメラ

Canon EOS KISS X7i EOS KISS X7I レンズキット

備品フルセット‼️これからの季節、運動会、旅行に綺麗な写真で思い出残しませんか?

【外観】

大きな傷や凹みはありません。美品です。

【光学】

撮影には全く影響ございません。

【動作】

各動作スムーズです。単焦点レンズ付きなので、初心者の方にもオススメです!

【お送りする物】

Canon EOS KISS X7i EOS KISS X7I

EF-S18-55 IS STM

S55-250

純正バッテリーアダプターチャージャー

純正バッテリー

powerextra バッテリー 2個

リモートコントローラー

king fotopro 三脚

ストラップ

CAMERA TECHNOLOGY: SLR

HDMI端子数(新): 1

SDカード対応種類: SDXC

WiFi: WiFi Ready

color: BLACK

センサーサイズ: 22.3 X 14.9 mm

センサーサイズ(新): APS−C

タッチパネル有

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

ファインダ種類: プリズム・ミラータイプ

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

メモリカード対応種類: SDXC

モニタ有

レンズセット: 2本

レンズ交換有無: レンズ交換対応有

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 1920X1080

可動式液晶モニター: 回転可動式液晶モニター

撮像素子種類: CMOS

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

顔認識種類: 顔認識機能

#Canon

#Nikon

#PENTAX

#SONY

#Panasonic

#一眼レフ

#ミラーレス

#デジカメ

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

