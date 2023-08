ご覧いただき誠にありがとうございます。

【声優サイン】内山昂輝 サイン色紙



BBM 大谷翔平 書店限定 日ハム時代 ルーキー

★商品

松坂大輔 直筆サイン色紙

中田英寿カード

mason mount panini prizm Qatar 75シリ



隅田知一郎 ルーキー 直筆サイン BBM 2022 西武ライオンズ サイン RC

※HIDETOSHI NAKATA 1998-2004+DISCO

【貴重品】トレイシースマザーズ サイン色紙 バンダナ IWA JAPAN

EXTRA COFANETTO 1万セット限定発売され ていたDVDBOXに付属されていた、

【非売品】イチロー フィギュア レア

CARTA SPECIALEのカードになります。

オリックスバファローズ直筆サインカードセット



【新品未開封】WBC 侍JAPAN 佐々木朗希 クッション

【カード状態】

BBM 2022 CROWN オールスポーツ プレミアム 新品未開封ボックス②

★美品

秋広優人 2021 ルーキーエディション 緑箔サイン 50枚限定

※スリーブに入れる際と出品の為の写真撮影の為に袋から出しただけなので、美品とさせていただいております。

【サイン】黒夢 直筆サイン色紙



プロレスリングノア AXIZ写真集 第3弾「GREEN」潮崎豪&中嶋勝彦



羽生結弦 SEIMEI 衣装チャーム プレミアムセット

★詳しい状態は写真よりご判断下さい。

EPOCH 2022 東京ヤクルトスワローズ 新品未開封2ボックス シュリンク付



権田修一選手、森重真人選手、高橋秀人選手 サイン

★カードに関して気になることありましたら、コメント下さい。

2022 Jリーグ 浦和レッズ 直筆サインカード キャスパー ユンカー②



牧秀悟 直筆サインカード



中田翔 直筆サインボール ケース付き

★美品ではありますが、あくまでも中古品でありますので、写真では判別がつかないであろう小傷まで気になさる極端に神経質な方、完全に完璧、新品同様の商品をお求めの方はご遠慮ください。

大谷翔平 BBM 2013 ルーキーカード 4枚セット



大谷翔平 topps now WBC優勝チームセット



大谷翔平 BBH カード



MARIA SHARAPOVA シャラポワ 直筆サイン⭐管理20

【発送方法・梱包】

EPOCH 松尾汐恩 直筆サイン 2023NPB 20シリ

★発送の際はスリーブ、写真⑩の硬質カードケース等に入れた上で発送させていただきます。

村上宗隆直筆サインボール、カード



[15/20] BBM 2020 ICONS 阪神 西純矢 直筆サイン

★らくらくメルカリ便による発送です。

2020 2021 2022①/② 日本女子プロゴルフ トレーディングカード



中日ドラゴンズ、名古屋ドラゴンズ 直筆サイン色紙

★発送方法の変更依頼などは受け付けておりません。

2020 東北楽天ゴールデンイーグルス ルーキー 直筆サインカード 黒川史陽



羽生結弦 2018オータムクラシック関連一式

【注意事項】

STARDOM スターダム グッズ 詰め合わせ

商品の特性上、すり替え等トラブル防止のため返品、返金、交換等は行いませんので予めご了承の上ご検討ください。

【お値下!】新日本プロレス闘魂シリーズ第7戦〜1988年10月オールスターサイン



GIFTアフターパンフレット

硬質カードケースやスリーブの傷、折れについてはご理解ください。

大谷翔平 topps now WBC 大谷翔平



RIZIN 42 ビックリマン風ステッカー 全8種セット 朝倉兄弟 平本蓮



トラウト Topps2022 桜パラレル

高額であると思いますので、ご納得いただいた上でのご購入の程よろしくお願い致します。

BBM2022 佐々木朗希 完全試合 スカイブルー箔 17枚限定



THE RAMPAGE サイン入りフライヤー 与那嶺瑠唯

出品者として、スムーズな取り引きを行いたいと考えております。

RIZIN LANDMARK5 朝倉未来 シール



サッカー日本代表 堂安律 直筆サイン入り ユニホーム ユニフォーム

専用等の対応は一切行いません。

エポック ワン【村上宗隆】日本人歴代トップタイ55号本塁打(22.9.13)



阪神タイガース 井坪陽生 BBM 2023 直筆サイン

上記ご納得いただける方のみ、ご購入お願い致します。

直筆サイン入り M.シューマッハ 1/2 ヘルメット 1996 BELL



STARDOM スターダム トレーディングベルトマグネット コンプリートセット

※商品撮影のため、スリーブ等からカードを抜いている事にご理解ください。

楽天イーグルス 西川遥輝 直筆サインカード 20枚限定 ファーストナンバー



【世界51枚限定】Project70 832 大谷翔平 アーティストプルーフ



ANA 「羽生結弦選手応援グッズプレゼントキャンペーン」当選 タオル



Ezolution北海道日本ハムファイターズ大谷翔平クリアファイル



【新品未使用】グレート・ムタ Tシャツ【Lサイズ 】武藤敬司

中田英寿

石川佳純& 平野美宇の直筆サイン 1枚の紙の表裏にサイン

日本代表

エフゲニア・カナエワ直筆サイン入り超大型写真…

トレカ

【激レア】【美品】中田英寿カード

パルマ

【新品】ミハエル・シューマッハ 1992年ベルギーGP初優勝 1/2ステアリング

イタリア

騎手・今村聖奈 公式アスリートカード 新品未開封 2ボックスセット

セリエA

大谷翔平 ボブルヘッド SHOW TIME 電光掲示板

レアカード

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただき誠にありがとうございます。★商品中田英寿カード※HIDETOSHI NAKATA 1998-2004+DISCO EXTRA COFANETTO 1万セット限定発売され ていたDVDBOXに付属されていた、CARTA SPECIALEのカードになります。【カード状態】★美品※スリーブに入れる際と出品の為の写真撮影の為に袋から出しただけなので、美品とさせていただいております。★詳しい状態は写真よりご判断下さい。★カードに関して気になることありましたら、コメント下さい。★美品ではありますが、あくまでも中古品でありますので、写真では判別がつかないであろう小傷まで気になさる極端に神経質な方、完全に完璧、新品同様の商品をお求めの方はご遠慮ください。【発送方法・梱包】★発送の際はスリーブ、写真⑩の硬質カードケース等に入れた上で発送させていただきます。★らくらくメルカリ便による発送です。★発送方法の変更依頼などは受け付けておりません。【注意事項】商品の特性上、すり替え等トラブル防止のため返品、返金、交換等は行いませんので予めご了承の上ご検討ください。 硬質カードケースやスリーブの傷、折れについてはご理解ください。高額であると思いますので、ご納得いただいた上でのご購入の程よろしくお願い致します。出品者として、スムーズな取り引きを行いたいと考えております。専用等の対応は一切行いません。上記ご納得いただける方のみ、ご購入お願い致します。※商品撮影のため、スリーブ等からカードを抜いている事にご理解ください。中田英寿日本代表トレカパルマイタリアセリエAレアカード

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

panini flawless soccer ピートローズ 直筆 サイン カード【声優サイン】内山昂輝 サイン色紙BBM 大谷翔平 書店限定 日ハム時代 ルーキー松坂大輔 直筆サイン色紙mason mount panini prizm Qatar 75シリ隅田知一郎 ルーキー 直筆サイン BBM 2022 西武ライオンズ サイン RC【貴重品】トレイシースマザーズ サイン色紙 バンダナ IWA JAPAN【非売品】イチロー フィギュア レアオリックスバファローズ直筆サインカードセット【新品未開封】WBC 侍JAPAN 佐々木朗希 クッション