サイズS

【超希少デザイン】Y-3 YOHJI YAMAMOTO ロンT 希少デザイン



【新品未使用】HYSTERIC GLAMOUR ヘンリーネックカットソー L

胸幅48

新品 Reverse Etavirp Logo LS ロンT ホワイト L

袖丈58

S.F.C Stripes for creative SWEAT BIG TEE

着丈61

DIESEL 長袖シャツ



DAIRIKU ""MISSMUCH" Border Football Tee"

カラー...ブラック

HUMAN MADE VERDY 長袖Tシャツ ロンT 黒 L HARAJUKU



パームエンジェルス Palm Angels ロンT正規品

胸にスワロフスキー✨キラキラ

HARLEYDAVIDSONハーレーダビッドソンロンtファイヤースカル90s黒

背中刺繍

エルセブン Vネック パイソン柄 カットソー 個性的 パンク ユニセックス

薄手で、かなり装飾に凝ったデザイン

stussy ラグラン Tシャツ 七分袖

軽く着やすい

OFF-WHITE オフホワイト ダイアゴナル ステンシル 長袖 Tシャツ XS



mastermind japan dickies lst シルバーL

ミッドタウン東京店

Dries Van Noten シルクスカーフ付ロンT



HYSTERIC GLAMOUR『HG MEDICINE』

良品、美品

CHILL OUT RELAXING CLOTHES JAMSLP5 ロンT

10万くらいだったと思います

French Naval Orcival Basque Shirt



ハーレーダビッドソン☘3XL☘ベージュ☘シャツ☘長袖☘刺繍☘メキシコ製☘美品☘

ほとんど着ていません

Vaultroom VR × SPYGEA BIG L/S TEE / WHT

クリーニング後、タンスにいれっぱなしだったので少しだけタンス汚れあり

激レア! 90s DIE IN CRIES ロンt シングルステッチ



ノースフェイス クルーネック ナイロンコットンシャツ ライトカーキ M

ディスコード

TWICEサナ着用 ゴッドセレクションxxx アリアナ ロンt

discord

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルシアンペラフィネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

サイズS胸幅48袖丈58着丈61カラー...ブラック胸にスワロフスキー✨キラキラ背中刺繍薄手で、かなり装飾に凝ったデザイン軽く着やすいミッドタウン東京店良品、美品10万くらいだったと思いますほとんど着ていませんクリーニング後、タンスにいれっぱなしだったので少しだけタンス汚れありディスコードdiscord

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルシアンペラフィネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

激レア 80s ローリングストーンズ デカロゴ ラグラン バンt ロックt1017 ALYX 9SM Third Eye ロングTシャツ新品 ビッグプリント ブルーハーツ 1000のバイオリン パロディ ロンTクロムハーツ Chrom hearts ポケT ロンT ダガー 黒 両面プリント新品未使用 WIND AND SEA /Charcoal Blackjean paul gaultier ゴルチエ ロンt tシャツ パワーネットか様 専用 90s adidas ゲームシャツ