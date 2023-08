コメント、購入前に必ずプロフィール欄の確認お願い致します!

私の他商品になります→ #すけすにTシャツ

【商品名】

アメリカ製 パタゴニア ワンポイント カットソー

ブルーグレー

【状態】

中古 ヴィンテージですので多少の使用感ある中古になります。

大きなダメージなどもなくまだまだ着用していただけます。

【サイズ】

Mサイズ

着丈70cm 身幅55cm 肩幅50cm

素人寸法になりますので多少の誤差はご了承ください。

超希少なヴィンテージ パタゴニアのTシャツになります!

アメリカ製のこのデザインはなかなか出てこないと思います。

古着や一点物、原宿、個性派や個性的でオシャレが好きな方にもオススメです。

【ご案内】

他にも断捨離してますので USA製 80s 90s USED ヴィンテージ アメカジ オールドスケート 古着から春夏物はカットソー シャツ Tシャツ 秋冬物はトラックジャケット スウェット パーカー ジャケット ダウン フリース ナイロン アノラック 等の商品、小物でしたらスナップバック、6パネル、キャップ、帽子、ニット、ニット帽、ビーニー 、ハットなども出品してます!

古着が好きな、古着女子、vintageマニア、の方、アウトドアやキャンプが好きな方、ストリートが好きなスケーター、ダンサーの方にもお気に召す商品が多数あると思いますのでよろしくお願い致します!

#すけすに古着 からご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

