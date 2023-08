◎コメント無しの即購入OKです!

URBAN GYM PACK BRIEFING

基本的にはメルカリ規程に準じ特に専用は設けませんので値引き交渉中に売れてしまう事が多いです。コメント中でも購入可、早い者勝ちです☆

【新品】アークテリクス ビームス 別注品 Arro22 アロー22 ReBIRD



BRIEFING × BEAMS PLUS / 別注 DT Pouch ブルー



新品 2023ss soe ソーイ ワンショルダー ONE SHOULDER L

WEXLEY ウェクスレイ

Dr.Martens レザーバックパック

STEM BACKPACK バックパック

【送料無料】HEDGE 口折れリュック masterpiece

CORDURA COATED BLACK

アークテリクス バック マンティス 20 Mantis20 ARC'TERYX



コムデギャルソン オムプリュス バックパック M

シンプルなデザインながら高い実用性を持つWEXLEYのSTEM BACKPACKです。

ノースフェイス リュック デュアルプロ3バックパック ベージュ エコバッグ付き

CORDURAナイロン製のため耐久性・遮水性が高く、背面の3Dハニカム構造など背負いやすさにも優れるバックパックです。無駄のないデザインが非常に都会的です。

phenix torres 30 アウトドア 登山 リュック



OAKLEY アイコン バックパック リュック オークリー 00s アーカイブ

ベルギーのバッグブランド「WEXLEY(ウェクスレイ)」のベストセラー、ミニマルなデザインのバックパック。シンプルな作りながら、高い収納力を誇るアイテムです。

AerのDuffel Pack 2 Black

シティユースで使える、スマートなバックパックとして、長く使える作りになっています。背面には、耐久性に優れた高密度緩衝剤の「EVAフォーム」が使用されており、背中への負担を軽減。さらに、人間工学に基づいて設計された「3Dハニカム成形」が蒸れを防いでくれます。見た目はシンプルですが、内外に多数のポケットが備えられているのも特長です。内側にはパッド入りのポケットがあり、16インチまでのラップトップを収納可能。その他、マウスやケーブルなどが入るファスナー付きのメッシュポケット、反対側には、ボトルなどを収納可能なポケット1つとファスナー付きポケットが1つあり、細かいものを整理できます。メイン収納部分が大きく開くため、簡単に中身を取り出しやすい構造になっています。外側の大きめのフロントポケットは、タブレットや手帳などを入れておくのにちょうど良いサイズ。背面にはファスナー付きポケットが2つ、右側のショルダーストラップにもポケットが1つと、携帯電話や交通系ICカードなど、良く使うアイテムを収納するのに便利です。背面の片面ポケット1つには、RFIDによるスキミングを防止する機能を搭載しています。ファスナーは水が入らないようにすべて止水加工が施されています。

希少品 マスターピース レザー ナップサック リュック バックパック 黒



Aer City Pack エアー バックパック ビジネス バッグ リュック

■状態

Hyperlite Mountain Gear DAYBREAK

使用頻度は数回でしたが

アークテリクス マンティス26リュック バックパック

写真6枚目の二箇所に僅かに傷があります。

ノースフェイスTHE NORTH FACE リュック25L シャトルデイパック

他は綺麗だと思います。

Arc’teryx Mantis 30Lアークテリクス マンティス バックパック

中古品である事にご理解頂ける方に是非☆

ピークデザイン BEDB-30-BK-2 エブリデイ バックパック 30L



THE NORTH FACE PURPLE LABEL ナップサック

カラー···ブラック

RIRONE バックパック 究極の効率化

シーン/種類···タウンユース(普段使い)、ビジネス

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◎コメント無しの即購入OKです!基本的にはメルカリ規程に準じ特に専用は設けませんので値引き交渉中に売れてしまう事が多いです。コメント中でも購入可、早い者勝ちです☆WEXLEY ウェクスレイSTEM BACKPACK バックパックCORDURA COATED BLACKシンプルなデザインながら高い実用性を持つWEXLEYのSTEM BACKPACKです。CORDURAナイロン製のため耐久性・遮水性が高く、背面の3Dハニカム構造など背負いやすさにも優れるバックパックです。無駄のないデザインが非常に都会的です。ベルギーのバッグブランド「WEXLEY(ウェクスレイ)」のベストセラー、ミニマルなデザインのバックパック。シンプルな作りながら、高い収納力を誇るアイテムです。シティユースで使える、スマートなバックパックとして、長く使える作りになっています。背面には、耐久性に優れた高密度緩衝剤の「EVAフォーム」が使用されており、背中への負担を軽減。さらに、人間工学に基づいて設計された「3Dハニカム成形」が蒸れを防いでくれます。見た目はシンプルですが、内外に多数のポケットが備えられているのも特長です。内側にはパッド入りのポケットがあり、16インチまでのラップトップを収納可能。その他、マウスやケーブルなどが入るファスナー付きのメッシュポケット、反対側には、ボトルなどを収納可能なポケット1つとファスナー付きポケットが1つあり、細かいものを整理できます。メイン収納部分が大きく開くため、簡単に中身を取り出しやすい構造になっています。外側の大きめのフロントポケットは、タブレットや手帳などを入れておくのにちょうど良いサイズ。背面にはファスナー付きポケットが2つ、右側のショルダーストラップにもポケットが1つと、携帯電話や交通系ICカードなど、良く使うアイテムを収納するのに便利です。背面の片面ポケット1つには、RFIDによるスキミングを防止する機能を搭載しています。ファスナーは水が入らないようにすべて止水加工が施されています。■状態使用頻度は数回でしたが写真6枚目の二箇所に僅かに傷があります。他は綺麗だと思います。中古品である事にご理解頂ける方に是非☆カラー···ブラックシーン/種類···タウンユース(普段使い)、ビジネス

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ARC’TERYX MANTIS26 アークテリクス マンティス26お約束中 ace.ガジェタブル CJ リュック バックパック A4エッセンシャルパック 9L navy Tasmanian Tiger MK2undercover バッグ nada kidill jieda visvimフェンダーチェ バックパック美品✨Porter ポーター 吉田カバン タンカー ナイロン リュック 黒カリマー エアポートプロ 40 キャリーバッグ airport pro 40[新品未使用]Aer Travel Pack 2 small AER21022GUSCIO『新品』《牛革》ユニセックス オンオフ兼用 レザーバックパックsupreme 16ss backpack シュプリーム バックパック リュック