□商品説明

ハーディエイミスのジーンズ

LEVI'S premium 511 デニムパンツ ジーンズ ボトムス ストレート 濃紺 ネイビー 古着 vintage ビンテージ ヴィンテージ

リーバイス 66前期 スモールe 週末値下げ



Supreme Zip-Off Utility Pant

□素材

KHOKI 「suzani collage trousers」



LEVI’S 550

綿 100%

希少 carhartt USA製 80s 90s ブラックデニムパンツ



Phat Farm ファットファーム デニムパンツ B系 ストリート

□ブランド : LEVI'S リーバイス

LEVI’Sフレアパンツ



貴重 ヘルムート・ラング 本人期 ジーンズ

□サイズ:w30 l32

名作!リーバイスW33 濃紺 復刻ダメージジーンズ 503B-XX 赤耳 日本製



【Levi's】501 80s USA製 ヴィンテージデニム W36 L36

□実寸(背面計測/平置き計測/ウエスト×2)

アンダーカバー✖️リーバイス 加工デニム 36



DSQUARED2 ディースクエアード 加工デニムパンツ 50サイズ

ウエスト : 39

定価8万 ディースクエアード デニム

股上 : 26

スプートニク様専用 コモリ 5ポケット ジーンズ

ワタリ幅 : 28

新品 YANUK ヤヌーク VINCENT ヴィンセント デニム

股下 : 68

Levi's リーバイス 501 赤耳 ヴィンテージ

裾幅 :18

東洋エンタープライズ GOLD デニム looking for



our legacy アワーレガシー digital print denim



10pockets denim 再構築 リメイク ダメージ

※実寸は平置きで計測しているため、多少の誤差はご了承ください。

LEVIS 501xx バレンシア工場 W30 L36

※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認くださいますようお願いします。

MLVINCE®︎ / type-1 slim damage jeans

※普段着用している衣類の実寸サイズと比較してください。サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。

GRAMICCI グラミチ LEE リー ペインター クロップド デニム パンツ



RESOLUTE 712

□状態: B

ZAC VARGAS うさぎ 毛皮 天然 ダメージデニム



sundaysbest sundays best サンデイズ ベスト デニム

S 新品・タグ付き

リーバイスLEVI’S 517 ブラック 後染め 95年製 W28

A 未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。

sullen wide leg baggy jeans 深水光太 モーガン蔵人

B 多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。

Porter Classic KENDO PANTS ポータークラシック

C 特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ないかと思われます。

新品未使用 DSQUARED2 ディースクエアード デニム 46

D 状態が悪く使用感の強いお品となっております。

polar skate 93! 34×32

E ジャンク品or難あり品

90's■リーバイス■512-42ホワイトタブ ルーズフィットジーンズ:W33



visvimデニム 藤原ヒロシ fragment design

着画モデル(掲載時)

SWITCHBLADE GRAPHIC PRINT デニムパンツ HYDE着

メンズ 170cm 54kg

tender co 130p サイズ2 美品 テンダー デニム

着画のないものは着画をお断りしておりますのでご了承お願いいたします。

【美品】45R デニム ベイカー パンツ ジーンズ ロゴ 刺繍 コットン リネン



【美品】DIORブラックスキニーパンツMENS

・即購入歓迎

DOLCE&GABBANAドルチェ&ガッバーナ ハトメ 希少コレクターズアイテム



supremeデニム

他にも 70s80s90sのワイドスラックス テーパードパンツ カーゴパンツ ミリタリージャケット ストライプシャツ やトレンドのY2K 00s らしいローライズ フレアデニム ジップやダメージ スタッズ ギミックが効いたトップス ジャケット パンツ デニム ジーンズなどかなり幅広いジャンルの中から厳選されたアイテムを取り扱っております。下の商品ページの方に飛んで是非ご覧くださいませ。

Vandy the pink デニムパンツ



ジュンヤワタナベ パッチワークデニム

#vintageclothingwang

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

□商品説明LEVI'S premium 511 デニムパンツ ジーンズ ボトムス ストレート 濃紺 ネイビー 古着 vintage ビンテージ ヴィンテージ□素材綿 100%□ブランド : LEVI'S リーバイス□サイズ:w30 l32□実寸(背面計測/平置き計測/ウエスト×2)ウエスト : 39股上 : 26ワタリ幅 : 28股下 : 68裾幅 :18※実寸は平置きで計測しているため、多少の誤差はご了承ください。 ※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認くださいますようお願いします。 ※普段着用している衣類の実寸サイズと比較してください。サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。 □状態: BS 新品・タグ付き A 未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。 B 多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。 C 特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ないかと思われます。 D 状態が悪く使用感の強いお品となっております。 E ジャンク品or難あり品 着画モデル(掲載時)メンズ 170cm 54kg着画のないものは着画をお断りしておりますのでご了承お願いいたします。・即購入歓迎他にも 70s80s90sのワイドスラックス テーパードパンツ カーゴパンツ ミリタリージャケット ストライプシャツ やトレンドのY2K 00s らしいローライズ フレアデニム ジップやダメージ スタッズ ギミックが効いたトップス ジャケット パンツ デニム ジーンズなどかなり幅広いジャンルの中から厳選されたアイテムを取り扱っております。下の商品ページの方に飛んで是非ご覧くださいませ。#vintageclothingwang

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ドゥニームXXオリゾンティアイアンハート21オンスデニムNEIGHBORHOOD ウォッシュドデニムリーバイス 501 BIG E 最初期 ズレカンpolar skate パンツ 32/32タグあり ADRIANO GOLDSCHMIED アドリアーノゴールドシュミット2点セットGucci グッチ 古着 ダメージ フレア デニム サイズ 48Levi's リーバイス505 ジーンズ アメリカ製 デニムパンツ 濃紺 34㌅MASU BAGGY FIT JEANS サイズ46