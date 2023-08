NIKEより、AIR JORDAN1 RETRO HIGH OG Patent bredになります♪( ´▽`)

●状態

新品未使用、箱付きです。

●サイズ

27cm

●カラー

ブレッド(レッド、ブラック、ホワイト)

●柄・デザイン

パテントブレッド

Family刺繍

メタルロゴジャンプマンキーホルダー

●素材

天然皮革、合成繊維、ゴム

●付属品

シューレース(赤色)

●商品説明

大人気スラムダンクで主人公の桜木花道が履いているバッシュと同じカラーリングのジョーダン1です。

くるぶしの内側には『Family』と描かれた赤い刺繍が施されています。

ご購入前にプロフィールをご確認頂き

個人保管という事をご理解の上検討よろしくお願いします( ´ ▽ ` )

▶︎その他スニーカーはタグをチェック!

#jstoreのスニーカー

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

