喜ばれる誕生日プレゼント 絞り染め レア⭕️シルク大判ショール 着物 アンティーク着物 インテリア 京都 ストール/スヌード

京都 片山文三郎商店

LOUIS VUITTON ルイヴィトン モノグラム シルク100% スカーフ

レア品❤︎シルク絞り大判ショール

レア⭕️シルク大判ショール 絞り染め 着物 京都 インテリア アンティーク着物

平置き素人採寸

◆極美品◆BEGG＆Co. ARRANカシミヤストール オイスターベージュ

総丈約220c

BURBERRY バーバリー ひざ掛け 大判ストール 肩掛け バーバリーチェック

身幅約60c

シビラ＊マルチカラーリネンスカーフ＊大判ストール＊ショール

絞りなので引っ張るともっと伸びます（絹なのでコンパクトにバッグに入ります）

Gucci グッチ GG 総柄 ストール レディース

カラーはイエローではなく少し落ち着いた金糸雀色に近い感じです

イッセイミヤケプリーツプリーズ大判ポンチョストール

コートからTシャツまで和装洋装OKアレンジも楽しめます♪

agris フリンジジャガードストール

旅行にも便利♪タペストリーにしても素敵♪

すずらん様専用 正絹ストール レースストール 羽織 とめぴん付き 訳あり

新品に見えますがusedです画像確認後それでも良い方のみ購入出来ます◎

【TARA BLANCA】新品未使用:シルクウール 手刺繍ストール 花柄 大判



ルイヴィトン モノグラム ベロア ストール エシャルプ ブルール aq7719

★週末限定Special SALE❤︎1,000円OFFします★早い者勝ちです‼︎

オシャレ襟巻き 未使用品（1020）



R&D.M.Co- オールドマンズテーラー OLD BLUE ガーゼショール

＊他サイト出品中につき急な消去等ございます

芦屋ロサブラン 100％ 完全遮光 ストール シュシュ セット ピンク レース

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エルメス HERMES ストールb薄手 大判 オールシーズン



グッチ ストール

ヨーガンレール

ガーネット様専用⭐️シルク20%鮮やか花柄ストール

婦人画報

【美品】プリーツプリーズ イッセイミヤケ 黒ロングストール♡

登美

イッセイミヤケプリーツプリーツ ストール

慈雨

★希少★ ファリエロサルティ 鳥 バード 総柄 大判 ストール スカーフ



【極美品】【希少】HERMES エルメス シルク大判スカーフ

センソユニコ

7/1削除！日本限定♪未使用 2.9万 coach コ一チ★さくら 桜 スト一ル



セリーヌ/CELINE 大判シルクスカーフ チェーン柄 ゴージャス ヴィンテージ

沢山のご訪問ありがとうございます（^人^）

HERMES×THE ALFEE AUBE 夜明け アルフィー 25周年記念

HAPPY♡HAPPY♡HAPPY

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

京都 片山文三郎商店レア品❤︎シルク絞り大判ショール平置き素人採寸総丈約220c身幅約60c絞りなので引っ張るともっと伸びます（絹なのでコンパクトにバッグに入ります）カラーはイエローではなく少し落ち着いた金糸雀色に近い感じですコートからTシャツまで和装洋装OKアレンジも楽しめます♪旅行にも便利♪タペストリーにしても素敵♪新品に見えますがusedです画像確認後それでも良い方のみ購入出来ます◎★週末限定Special SALE❤︎1,000円OFFします★早い者勝ちです‼︎＊他サイト出品中につき急な消去等ございます＊コメントやり取り中でも即決済優先ですヨーガンレール婦人画報登美慈雨センソユニコ沢山のご訪問ありがとうございます（^人^）HAPPY♡HAPPY♡HAPPY

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