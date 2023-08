ルイヴィトン LOUIS VUITTON 未使用 新品

旅行先のルイヴィトンにて購入しました。

メンズコレクション トロカデロ・ラインのローカットスニーカーです。

VANSを模したようなスケータースタイルにエピレザーとモノグラムエクリプスが使われた豪華な一足です。

家族が履くつもりで購入していたのですが若干サイズが合わなかったので出品します。

持ち帰る際についたのかソールに薄汚れ等がついてしましましたが未使用なので裏面はきれいな状態です。

箱など付属品は処分して靴だけ持ち帰ったので、こちら本体のみの出品となります。

なお緩衝材等を巻きしっかり梱包してお送りしますのでご安心ください。

良好な状態ではありますが、一度人手に渡っておりますので細かなことが気になる方は取引をお控えください。

ご質問はいつでもどうぞ!

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

