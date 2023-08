ファッションの ISSEY MIYAKEフロッキープリントワンピース その他

ISSEY MIYAKE me

size フリー

着丈 約 100cm

身幅 平置き約 57cm

カラー ブラック✕ゴールド

フェルトのような素材を圧縮してデザインを表現

立体的で表情豊かです♬

ゆったりデザイン

体の線を拾わず綺麗に着て頂けると思います(^^)

ベースは通気性のよいコットン

一枚でサラリと♬

重ね着していただくと寒い季節にも♬

心地よくお洒落に着て頂けます

持っていると便利に使える一枚です(^^)

ダメージ見当たりません

着用回数少なく綺麗なお品だと思います

お好きな方がいらしたら...

是非!活躍させて下さい(^^)

お値下げ中♪

※個人の保管品

ご理解のある方に.......

#ISSEY MIYAKE

#me

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミーバイイッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

