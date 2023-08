商品に興味を持って頂き、ありがとうございます。

2017年秋に発表されたアセテートフレーム。

モデル名にブランドの並々ならぬ自信が伺えます。

ボストンシェイプをそのままモデル名としたayameのBOSTON。

定番として、永く愛されるフレームとなりそうです。

フロントにはダブルダイヤ鋲が用いられ、

キーホールブリッジの存在など、クラシックな要素をスマートに構成したメガネフレーム。

ブリッジラインがスラリとなだらかな為、レンズシェイプの丸みを引き締めるような効果があります。

細身のリムやテンプルなど、レンズとの対比が明快です。

神経質な方やご不安な方は、ご購入をお控え下さるようお願い申し上げます。

簡易包装にて発送になります。

サイズ

フレーム横幅 :134mm

レンズ横幅 : 47mm

レンズ縦幅 : 41mm

ブリッジ幅 : 21mm

テンプル長さ : 150mm

カラー

フレーム ブラウンデミ

レンズ パープル

コンディション

中古品になります。

まだまだ使用して頂ける状態だと思います。

画像でご確認よろしくお願いいたします。

何か気になる点がありましたらコメント頂ければと思います。

中古品、個人保管品になりますので神経質な方はご入札をご遠慮ください。

それでは宜しくお願いいたします。

その他出品もよろしければご覧ください。

#iriki出品中

eyevan

アイヴァン

10eyevan

eyevol

アイヴォル

yellows plus

イエロープラス

オリバーピープルズ

OLIVER GOLDSMITH

オリバーゴールドスミス

白山眼鏡

金子眼鏡

thom browne

トムブラウン

DITA

ディータ

アヤメ

kearny

カーニー

king gnu

常田大希

井口理

adidas

mykita

moscot

モスコット

川口春奈

在原みゆ紀

oliverpeople

eyevan7285

daikitsuneta

常田

常田大希着用

700fill

1ldk

ennoy

エンノイ

is-ness

seesee

S.F.C

stripes for creative

see see

スタイリスト私物

