カラー···シルバー

MAISON SPECIAL メゾンスペシャル スーチングビスチェ ベルト

カップ···カップなし

Nodress no dress 淡ピンクハート皮質チューブトップ チェーン付き

季節感···春、夏

DIESEL ベアトップ リブニット



MAISON SPECIAL メゾンスペシャル スーチングビスチェ ベルト



Nodress no dress 淡ピンクハート皮質チューブトップ チェーン付き

D”のアイコニックロゴプレートが存在感を放つベアトップ。細いラメ糸を混紡した高級感のある素材で大人のレイヤードスタイルを楽しませてくれるフレッシュなアイテムです。パーティーなどのオケージョンはもちろん、インナー使いとしても存在感を放ちます。シーズンレスでお使いいただけます。

DIESEL ベアトップ リブニット



MAISON SPECIAL メゾンスペシャル スーチングビスチェ ベルト

FarFechで一目惚れして購入し試着しましたが

Nodress no dress 淡ピンクハート皮質チューブトップ チェーン付き

着る機会が無いため出品致しますm(_ _)m

DIESEL ベアトップ リブニット



MAISON SPECIAL メゾンスペシャル スーチングビスチェ ベルト

購入の際一言下さいませ。

Nodress no dress 淡ピンクハート皮質チューブトップ チェーン付き

お値下げは受け付けてません。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディーゼル 商品の状態 新品、未使用

カラー···シルバーカップ···カップなし季節感···春、夏D”のアイコニックロゴプレートが存在感を放つベアトップ。細いラメ糸を混紡した高級感のある素材で大人のレイヤードスタイルを楽しませてくれるフレッシュなアイテムです。パーティーなどのオケージョンはもちろん、インナー使いとしても存在感を放ちます。シーズンレスでお使いいただけます。FarFechで一目惚れして購入し試着しましたが着る機会が無いため出品致しますm(_ _)m購入の際一言下さいませ。お値下げは受け付けてません。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディーゼル 商品の状態 新品、未使用

DIESEL ベアトップ リブニットMAISON SPECIAL メゾンスペシャル スーチングビスチェ ベルトNodress no dress 淡ピンクハート皮質チューブトップ チェーン付きDIESEL ベアトップ リブニットMAISON SPECIAL メゾンスペシャル スーチングビスチェ ベルトNodress no dress 淡ピンクハート皮質チューブトップ チェーン付きDIESEL ベアトップ リブニットMAISON SPECIAL メゾンスペシャル スーチングビスチェ ベルト