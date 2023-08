【25％OFF】 春物値下新品未使用タグ付】Ermemegild Zegnaカシミアシルクセーター ニット/セーター

7年位前に銀座の《Ermemegild Zegna》のショップで約5万円位で購入したファーストラインの『Ermemegild Zegna』の薄手で年間着用可能なカシミアシルクのハイネックニットセーターです。購入後未使用タグ付のまま、転勤のどさくさ紛れで行方不明になっていましたが、空調の効いた倉庫に預けていた荷物の中にあり、先般我が家に帰ってきました。虫食いや傷や汚れなど見当たりませんが、

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エルメネジルドゼニア 商品の状態 新品、未使用

7年位前に銀座の《Ermemegild Zegna》のショップで約5万円位で購入したファーストラインの『Ermemegild Zegna』の薄手で年間着用可能なカシミアシルクのハイネックニットセーターです。購入後未使用タグ付のまま、転勤のどさくさ紛れで行方不明になっていましたが、空調の効いた倉庫に預けていた荷物の中にあり、先般我が家に帰ってきました。虫食いや傷や汚れなど見当たりませんが、保管時の畳みシワや、紙タグの重みで,タグが,片方取れていますので、気にされる方はご遠慮下さいませ。一旦人の手に渡ったものですので、ご理解の程よろしくお願い致します。薄手のカッコ良いカシミアシルクセーターをお探しの方やゼニアファンの方にお譲りしたいと思います。イタリアを代表する紳士服のラグジュアリーブランド『Ermemegild Zegna』のファーストラインの薄手で汎用性高いハイネックセーターです。胸にはE.Zegnaのロゴ刺繍が入っています。●素材は、最高級カシミア70%シルク30%混紡のイタリア製です。●お色目は、合わせやすいライトグレーです。●サイズ表記は48です。身幅(脇下)約56cm肩幅(直線)約43cm袖丈(袖付なら袖口まで)約63cm着丈(襟下から)約62cmです。手元にございますので、迅速な商品発送手配をさせていただきますので、ご検討よろしくお願い致します。

