ご訪問に感謝します。

✦商品説明…

涼し気なリネン100%のノースリーブにふんわりとボリュームのあるシルエットで存在感のあるロング丈のワンピースです。

麻特有の洗いざらしのラフな雰囲気が特徴。

ウエスト部分に施された細かいギャザーがアクセントになり、女性らしいナチュラルワンピース。

シンプルに一枚ではもちろん、カーディガンやボレロ、ストールなどアレンジもしやすいノースリーブ。

秋にはインナーを入れてもコーデが楽しめます。

Veritecoeurらしいふんわりとしたボリューム感をお楽しみいただける一着でとっても涼しくお召頂けます!

✦サイズ/フリーサイズ

着丈…103cm

身幅…61cm

✦素材…リネン100%

✦カラー…チャコールグレー

✦状態…

数回着用しました。

大きなダメージもなく、まだまだお召頂けます。

素人保管、古着である事をご理解頂ける方、

どうぞよろしくお願い致します。

※我が家にはペット、喫煙者、香水使用者はおりません。

圧縮・小さく畳んでの発送予定になりますので、ご了承お願いいたします。

*他にも色々なお洋服、バッグ等を出品してますので、気になる事はお気軽にご質問下さいませ◡̈*✧

リネンワンピース、ジャンパースカート、ノースリーブワンピース、ナチュラルワンピース、ギャザーワンピース、夏物ワンピース、veritecoeur

柄・デザイン...無地

袖丈...袖なし

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヴェリテクール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

