髙木雄也&知念侑李/J'J Hey!Say!JUMP 髙木雄也&知念侑李 ふたりっきり フランス縦断 各駅停車の旅 Blu-ray BOX-ディレクターズカット・エディション-〈5枚組〉

#Hey!Say!JUMP #髙木雄也 #知念侑李 #薮宏太 #八乙女光

◆数回再生しました。外袋は付けた状態で保管していましたが、多少折り目やシワがついています。

◆本体に目立った傷等はありませんが、素人保管ですので気になる方はコメントください。

◆即購入可

【映像特典】

◎Hey!Sαy!JUMP 高木雄也&知念侑李&薮宏太&八乙女光トーク完全版

◎ 高木雄也&知念侑李スペシャルインタビュー

◎ノンクレジット予告集

◎未公開映像〜エックス・レ・バンの温泉〜

【初回限定生産封入特典】

J'J オリジナル交換日記

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

