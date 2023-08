Polo by Ralph Lauren

限定!アディダス ボアフリースジャケット BIGトレフォイルロゴ カーキ L

ポロバイラルフローレン

■カラー 黒 ブラック

■サイズ XXL

着丈67cm

身幅73cm

肩幅63cm

袖丈65cm

(実寸サイズ)

■状態 特に目立つ汚れはありません。

下北沢の古着屋で購入いたしました。

表記サイズは大きめですが、着丈は短く、袖丈は長いという印象です。ですので、ゆとりがありつつ、ダボっとし過ぎないため綺麗に着こなせる一着です。

※何か質問等ございましたら、お気軽にコメントをお願いいたします!

#POLO #POLOBYRALPHLAUREN #ポロ #ポロラルフローレン #ラルフローレン #古着

#ストリート #アメカジ #スウェット #トレーナー

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

