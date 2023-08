ご覧頂きありがとうございます。

こちらは、劇レア! バンダイ ポピー ハーピット 箱、占いノート付きです。

製造 バンダイ ポピー

POPY

品名 ふたりのときめき占い ハーピット

付属 本体、箱、説明書、電池(サービス)

30~40年ほど前に購入。

実家を片付けしていた際にでてきました。

不用になったので出品します。

■外箱 写真@

箱は、破れ、キズ、へこみがあります。

本体入れ物は、綺麗です。箱耳4有!

占いノート付き。

付属品は、写真にあるものがすべてです。

必ずご確認ください。

■動作

数十年ぶりに試しに遊びましたか、ゲーム、占い、時間等は、小さ操作ボタンが重く感じますが、音含め、遊ぶことができます。ただ、あまりにも古いため、すべての操作、ボタンは試していません。保証できないことご理解ください★

画面は、経年劣化の焼けはありませんが、引っかきキズがあります。写真をご確認ください★

電池カバーですが、ビス受けがかなり渋くなっています。セロテープ固定でもゲーム動作可(お勧め)

動作確認の為、購入した電池も同梱いたします。

■状態

本体は大切に使用していたため、外装には大きな目立つ塗装の変色/剥がれ、傷や汚れがはありません。

シール等、長期保管のため、印字が薄くなっています。

自宅で保管、素人検品の為、見落としがある可能性があります。必ずすべての登録画像の確認をお願いします。

■全体

本商品、かなり昔の占いゲームで大変貴重です。

この色、タイプのデザインで、ゲーム、星占い、相性占いプレーできる箱付き美品は、なかなか手に入らない超劇レア物。コレクション、趣味等、お勧めです!

是非ご検討宜しくお願い致します。

あくまでも、かなり古い中古品であることをご理解ください。

状態は写真を良くご覧いただき、

上記ご理解の上、ご判断、ご購入お願い致します。

神経質な方のご購入は、お勧め致しません。

尚、自宅個人長期保管、かなり古い電子機器の為、輸送含め、動作保証ができないこと、ご承知ください。

#ポピー

#エレクトロニクス

#ゲーム

#POPY

#GAME

#ハーピット

#ウォッチ

#電子ゲーム

#ゲームウォッチ

#昭和

#レトロ

#LSI

#LCD

#バンダイ

#ふたりのときめき占い

#占い

#Herpit

#星占い

#相性占い

#時計

商品の情報 ブランド バンダイ 商品の状態 やや傷や汚れあり

