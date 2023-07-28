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【ネット限定】 our legacy フェイクレザー venice シャツ

商品の説明

カラー：ブラウン
men'sPaul Smith　白×紺刺繍花柄　シャツブラウス

【即完売モデル】シュプリーム　アーチ刺繍ビッグロゴストライプベースボールシャツ.
サイズ：44
美品 20ss GLADHAND ジャガード刺繍オープンカラーシャツ ブラックL

POLO RALPH LAUREN OPEN COLLAR SHIRT
付属品：紙タグ
《古着 PERRY ELLIS(ペリーエリス) チェックシャツ》

Niche. FLOWER LACE RGULAR COLLOR SHIRTS
購入先：our legacy 公式online
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3回ほど着用しましたが
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商品の情報

商品のサイズXS(SS)
ブランドアワーレガシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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カラー：ブラウンサイズ：44付属品：紙タグ購入先：our legacy 公式online3回ほど着用しましたがほぼ綺麗な状態になります。

商品の情報

商品のサイズXS(SS)
ブランドアワーレガシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

【ネット限定】 our legacy フェイクレザー venice シャツ

38分钟前

【ネット限定】 our legacy フェイクレザー venice シャツ

¥30,000 ¥17,100

(税込) 送料込み
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