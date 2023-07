即買い大歓迎

#KTtシャツ一覧

日本のエィスとウォルト・ディズニーのコラボ企画の貴重なアイテムです!

今や世界中で子供からお年寄りまで愛されて止まないキャラクターミッキーマウスがブルー刺繍でセンターにデザインされた素晴らしくセンスの良いTシャツで、しかも、レトロ調のミッキーは大変珍しく人気も高いアイテムですのですのでミッキーマニアならずとも是非とも手に入れたいアイテムではないでしょうか?

Used アイテムですので若干のスレ、色落ち、毛だち、毛玉等は有るかも知れません目立ちませんし、使用回数少なめでコンディション良好かと思います。古着好きな方ならまだまだ十分に着用出来ますし、また、コレクションとしても価値はあるレベルかと思います。

(写真でご判断願います。また、神経質な方は購入をお控え下さるのが賢明だと思います)

愛くるしいミッキーマウスと一緒に素敵な時を過ごしたい方にオススメです!

☆値下げ交渉大歓迎!☆

ご希望金額を添えてコメント欄にお気軽に書き込んで下さい。

送料とか手数料はこちらで負担になりますので

「お手柔らかに」(^ω^)

#KTディズニー関係一覧

#KT男衣類一覧 ←出品中の古着をまとめました。

■肩幅 約 43 センチ

■袖丈 約 20 センチ

■着丈 約 63 センチ (襟下から)

■身幅 約 43 センチ (素人採寸)

(古着の為、多少の毛玉、若干のスレ、極々小さな汚れ等の見逃し等は予め想定済みでのお買い上げ、ご検討下さい。)

☆衣類は原則、折り畳んでビニールに入れて紙袋か封筒で梱包発送します。シワになる可能性が有ります。

(小さめのアイテムTシャツ等はネコポス発送予定 )

■このアイテムは高額の為、宅急便コンパクトにて発送予定

古着は一期一会、ご覧になったのもの運命?

是非、この機会にご検討下さい。

よろしくお願い致します。

古着男子 古着女子 80s 90s 菅田将暉

カジュアル ゆるだぼ #KT男衣類一覧

レトロ ミッキーマウス ディズニー ミッキーtシャツ ミッキーマウスtシャツ レア 資産価値 ユニセックス メンズ ミッキーマニア #KTtシャツ一覧

#Buyee #doorzo

グレー

袖丈···半袖

柄・デザイン···刺繍(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エィス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

