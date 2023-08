【絶品】 VivienneWestwood man インポート　シャツ　ヴィヴィアン シャツ

VivienneWestwood

TWO BUTTON KRALL SHIRT

VivienneWestwoodのインポートラインのTWO BUTTON KRALL SHIRTになります。

スタンダードで使いやすく日本で販売されているライセンスとは違いVivienneWestwoodらしい仕上がりです。 ジャストにきてもオーバーサイズにきても様になるシャツかとおもいます。

サイズ50 (肩幅43身幅52着丈71)

一度短時間使用いたしました。

#VivienneWestwood

#VivienneWestwoodman

#スクイグル

#worldsend

#ヴィヴィアンウエストウッド

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィヴィアンウエストウッドマン 商品の状態 未使用に近い

