【日本限定モデル】 MUSE de DeuxiemeClasseダメージ加工テーパードジーンズ38 デニム/ジーンズ

W782

今期新作⚫ディーゼル Krailey Jogg 068bb Boyfriend

ご覧いただきありがとうございます。

うさとの服 ussato デニムパンツ



2022 LOEWE ロエベ リップドデニムパンツ 32 ダメージ加工

#えころG出品商品一覧

美品 未使用 diagram ダイヤグラム デニムパンツ サックス 38 M



HATSKIハツキアイスブルーセルビッチストレートデニム

#えころGレディースパンツ一覧

PRIDEの、デニムパンツ



【NEED BY HERITAGE】JENNY NOBLE デニム

ミューズドゥドゥーズィエムクラス

ALEXANDER WANG /ロゴプリントデニム

MUSE de DeuxiemeClasse

andwang back cut out denim pants



ゆさん確認用

●カラー ライトブルー

やすべぇ様 専用

●サイズ 38

YANUK クラシックストレートデニム W21 ra08

●股下 68cm

ミズイロインド Mother’s Industry サイズ2 M デニムパンツ

●股上 25cm

リダン デニム ロンハーマン

●ワタリ 29cm(股下すぐ)

アパルトモン gray デニム26

●裾幅 17.5cm

SNIDEL ダブルタックデニムワイドパンツ 1サイズ

●W平置 40.5cm

RH vintage ロンハーマン ロンハーマンビンテージ リジッドデニムパンツ

●ヒップ 46.5cm(ファスナー下)

Cube-CubeランダムストライプカットJQ パンツ

●素材 コットン100%

フランシュリッペ☆デニム☆希少サイズ☆FL7



新品80年代ヴィンテージ品 リーバイス718-0914 STUDENT W26

※平置き実寸となります。

「新品未使用タグあり」SLYデニム

素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

TROPHY CLOTHING Pin Check Trousers



THE SHISHIKUI /BASIC JEANS BROWN

表参道店にて購入

新品★L'agence ラジャンス ジップスキニーパンツ 黒 25



ヤヌーク アネット 24

1年中使えて夏はTシャツ、冬はリブニットやタートルをINして着ていただくとお洒落に着こなせるデニムパンツ。

upper hights THE LAZY STRAIGHT

足元はスニーカーでもサンダルでも合わせやすいです。

【anatomica】アナトミカ デニムパンツ シルエット◎ 美品

柔らかくストレス無く着ていただけるコットン100%のやわらかい質感のデニム生地。

今期購入 theory フレアデニムパンツ DEMITRIA インディゴ 25

ユーズド加工、ダメージ加工のため味がある一枚。

ディーゼル ダメージ ハイウエスト ワイドパンツ

目立ったダメージなしでとても綺麗で素敵なお品です。

新品未使用ディーゼル ジーンズ

ホームクリーニング済み。

ワコール まるでデニム カルソン トールサイズL



アッパーハイツ THE BRIGITTE デニム W26 fm24

シンゾーン、レッドカード、アッパーハイツ、ANAYI、ドゥーズィエムクラス、セオリー、イエナ、23区、組曲、ガリャルダガランテ、ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、BEAMS、ZARA等がお好きな貴女にもオススメ。

取置き中 未使用 Zootie デニム ジーンズ レディース インディゴ M



新品36 滝沢眞規子さん着用 NA-KDデニム

ダメージは念入りにチェックしておりますが見落としがあるかもしれません。

GYDA BOLD KNEE ダメージスキニーデニム M di22

いずれも状態は画像でご確認下さい。

アンスクリア INSCRIRE フレアデニム 34



L'Appartement GOODGRIEF 2way Buggy Denim

自宅保管品です!

バレンシアガ☆ロカビリークロップドワイドデニム☆ブラック40

トラブル防止の為、気になさらない方ご理解頂ける方のみにお譲りいたします。

Whim Gazette ★ ラインカーブDENIM



Levi’s リーバイス W701XX 日本製 W26

箱無し、簡易包装、メルカリ便にて発送致します。

LENO&CO リノアンドコー デニムパンツ

上記を確認の上で宜しくお願い致します。

アッパーハイツ 13M219L-SPA STELLA デニム W25 yu01



ナゴンスタンス モデスト 黒 サイズ38

#えころG出品商品一覧

▲SALE▲【美品】YANUK ストレート ANNETTE



【新品未使用タグ付き】ヒステリックグラマー50’S XXハイライズデニム25㌅

#えころGレディース一覧

アッパーハイツ 139229 STELLA デニム W25 v15



MUSE de DeuxiemeClasseダメージ加工テーパードジーンズ38

※発送は、平日のみとなっております。

【ぴょんきちさん専用】メゾンマルジェラ5ポケットデニム ドゥーズィエムクラス購入

金曜日は仕事の都合上、発送出来ない事やもしくは午前中の発送しかできない事があります。

希少品☆美品☆ウィム ガゼット センタープレス セミフレア デニム 完売 26

土日祝日は都合により出来ないので、大変申し訳ありませんがお急ぎの方はご遠慮願います。ご理解の程、宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミューズドゥドゥーズィエムクラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

W782ご覧いただきありがとうございます。#えころG出品商品一覧#えころGレディースパンツ一覧ミューズドゥドゥーズィエムクラスMUSE de DeuxiemeClasse●カラー ライトブルー ●サイズ 38●股下 68cm●股上 25cm●ワタリ 29cm(股下すぐ)●裾幅 17.5cm●W平置 40.5cm ●ヒップ 46.5cm(ファスナー下)●素材 コットン100%※平置き実寸となります。素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。表参道店にて購入1年中使えて夏はTシャツ、冬はリブニットやタートルをINして着ていただくとお洒落に着こなせるデニムパンツ。足元はスニーカーでもサンダルでも合わせやすいです。柔らかくストレス無く着ていただけるコットン100%のやわらかい質感のデニム生地。ユーズド加工、ダメージ加工のため味がある一枚。目立ったダメージなしでとても綺麗で素敵なお品です。ホームクリーニング済み。シンゾーン、レッドカード、アッパーハイツ、ANAYI、ドゥーズィエムクラス、セオリー、イエナ、23区、組曲、ガリャルダガランテ、ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、BEAMS、ZARA等がお好きな貴女にもオススメ。ダメージは念入りにチェックしておりますが見落としがあるかもしれません。いずれも状態は画像でご確認下さい。自宅保管品です!トラブル防止の為、気になさらない方ご理解頂ける方のみにお譲りいたします。箱無し、簡易包装、メルカリ便にて発送致します。上記を確認の上で宜しくお願い致します。#えころG出品商品一覧#えころGレディース一覧※発送は、平日のみとなっております。金曜日は仕事の都合上、発送出来ない事やもしくは午前中の発送しかできない事があります。土日祝日は都合により出来ないので、大変申し訳ありませんがお急ぎの方はご遠慮願います。ご理解の程、宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミューズドゥドゥーズィエムクラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アイスクリーム デニム ランニングドックH1392 todayful TODAYFUL ROY's Denimめぇー様専用 ラインカーブ36美品 グッチ GUCCIの刺繍入りデニム 28upper hights 26 ブルージーンズほぼ未使用◎ ルイヴィトン クロップドデニム モノグラム LVロゴ刺繍 38【タグ付き】ヤヌーク ハイウェストアネット デニム 57113212ディーゼル ジョグデニム ブラック スキニー Belthy W23再入荷も即完売のXLサイズ!cawaiiフレンチパヴェ決定版。10年伸縮デニム