【NIKE】DJ9776-100 WAFFLE ONE SE

サイズ23.5cm

ソール2.1cm

ヒール3.5cm

甲幅9.1cm

箱無し

クッション製がありとても履き心地の良いスニーカーです!

また通気性もあり夏にもぴったりです!

2.3回程使用しておりますが、目立った汚れはないと思います。

写真の方でご確認宜しくお願い致します。

※靴箱での保管となります。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

