EVISU LOT2001 NO.1 SPECIALサイズ・雰囲気◎ セルビッチ

#SDCその他のEVISUはこちら

サイズ 35(ボタンフライ)

平置きにてウエスト42cm.股上29cm.股下70cm.ワタリ幅31cm.裾幅21cm.総丈94cm

MADE IN JAPAN

状態GOOD!!

EVISUのLOT2001 NO.1 SPECIALです。

サイズ、色落ち、雰囲気抜群の1本です。

即戦力デニムをお探しの方、35という大きめサイズは希少なので方は是非お早めに!

#selectSDC ←出品商品一覧をご覧いただけます。

価格の並び替えにてご覧いただけます。是非どうぞ!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エヴィス 商品の状態 やや傷や汚れあり

EVISU LOT2001 NO.1 SPECIALサイズ・雰囲気◎ セルビッチ#SDCその他のEVISUはこちらサイズ 35(ボタンフライ)平置きにてウエスト42cm.股上29cm.股下70cm.ワタリ幅31cm.裾幅21cm.総丈94cmMADE IN JAPAN状態GOOD!!EVISUのLOT2001 NO.1 SPECIALです。サイズ、色落ち、雰囲気抜群の1本です。即戦力デニムをお探しの方、35という大きめサイズは希少なので方は是非お早めに!#selectSDC ←出品商品一覧をご覧いただけます。価格の並び替えにてご覧いただけます。是非どうぞ!#WAREHOUSE#ウエアハウス#EVISU#evisu #エヴィス#デニムパンツ#ビックカモメ#セルビッチ#赤耳#カラーパンツ#230620

