《商品》

Hanes ヘインズ

90's USA製 前Vスウェットです。

《ポイント》

1990年代製のHanes CLASSICS 前Vスウェットシャツです。50%COTTON,50%POLYESTERの柔らかな作りです。

アメリカ製の物は見つかり難くなっており、希少性が上がっていますのでぜひこの機会にお手にして下さい。

サイズ L

肩幅 56cm

身幅 55cm

袖丈 58cm

総丈 64cm

《状態》

年代物ですので使用感はありますが

目立ったキズ、汚れなくまだまだご使用頂けます。

used 90s 80s ビックシルエット オーバーサイズ ドロップショルダー ワイドスリーブ ビックロゴ デカロゴ メンズ レディース ユニセックス 男女兼用 ビンテージ ゆるだぼ ワンピース チュニック ロング丈 ワンピ USA ヴィンテージ 大きいサイズ 古着男子 古着女子 ふるだん ふるじょ の皆様大歓迎です!!

カラー···グリーン

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)、刺繍

特徴···USA製(アメリカ製)、90s(90年代)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘインズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

