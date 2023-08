※プロフィール欄の取引条件の確認をお願いします。

TATRAS タトラス ファー付き ダウンジャケット CERTOSA

提示する条件に納得された上で購入を検討して下さい。

2020年 トゥモローランドで購入

購入価格:136,400

カラー:ピンク

サイズ:1

着丈:62 肩幅:43 袖丈:65身幅:54 重量:565g

原産国: ルーマニア

キルト加工ナイロン

ショート丈

フロントはスナップボタン

サイドウェルトポケット

ドローストリング付きフード

タトラス DUVETICA ヘルノ sacai STAND MONCLER GIE Abricotier MOOSE KNUCKLES SOFIE D'HOORE moncler guery ショートダウンジャケット

MONCLER モンクレール

本体:ナイロン100%

裏地:ナイロン100%

詰物:ダウン90% フェザー10%

177cm B80 W60 H88 着用サイズ:1

写真と説明文は転載しました。

4~9枚目の写真が実物

5回以内使用

使用回数は少ないですが、一旦は人の手に渡っております事をご了承上、お買い求めください。

商品の状態について個人差があると思うので神経質な方はご遠慮ください。

梱包は圧縮させていただきます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 未使用に近い

