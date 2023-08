初心者の方におすすめのパソコンです

パソコン設定など苦手な方でも、

電源を入れるだけで、すぐに使えます♪

「パソコンに詳しくないから…」

という方にもおすすめできる

使いやすい一台です♪

「Windows11」を搭載してます。

常に最新の状態でお使いいただけます。

また、Microsoft Office 2021が

インストール済みです!

機能や期間の制限なく使えます♪

ワード、エクセル、パワーポイントの

作成・編集も安心です。

こんな方におすすめです♪

↓↓↓

⭐️インターネットで調べたい!

⭐️ネットショッピングをしたい!

⭐️動画サイトを楽しみたい!

⭐️子どもや友達との写真、動画を保存したい!

⭐️音楽や映画のブルーレイが見たい!

⭐️レポートや資料を作成したい!

インターネットにつなげるのも簡単!

LANケーブルを差し込むだけ、

もちろんWi-Fi・テザリングもOKです♪

オンラインでの勉強や

子ども用としても最適です♪

便利なソフトもインストール済みです♪

⭐️Microsoft Edge

⭐️Microsoft Teams

⭐️Microsoft Office 2021

⭐️DVD・ブルーレイ再生ソフト

⭐️YouTube

★PCの詳細&おすすめポイント★

メーカー:富士通

OS:Windows11

CPU:Intel Core-i7 4712HQ

メモリ8GB

SSD480GB(新品)

液晶15.6インチ(タッチパネル・フルHD)

テンキーあり

付属品:アダプター(充電器)

✅キレイなホワイトカラーPC!

清掃&除菌済みで気持ちよく使えます

✅SSDで起動サクサク♪

HDDのモッサリ感なし!

✅無線LANで快適なインターネット!

✅大画面でDVD、ブルーレイが見れる♪

✅WordやExcel、PowerPointも使えます!

✅Microsoft EdgeでネットもOK!

タッチパネルでオススメ♡サイドの色が赤色なのが良い感じ♪

✅人気のCore-i7搭載パソコン!

✅タッチパネル搭載♪

⭕️送料無料です♪

丁寧な梱包と迅速な発送を心がけています

⭕️初期不良時は返品対応いたします♪

評価前にご連絡をお願いします

⭕️ご購入・コメントの前に

プロフィールを必ずお読み下さい!

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 目立った傷や汚れなし

