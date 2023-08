———————————————————

⦅ PBD ⦆ラッフルフラワープリントワンピース/PSサイズ

即購入も大歓迎です(^ ^)

専用です♡ラルフローレン ワンポイント刺繍ベルテッドワンピースブルー

———————————————————

PINK HOUSE BOUTIQUE★黒極薄ローンワンピース



新品同様☆レリアン★濃紺★お花柄★繊細メッシュ風織り地★上品ロングワンピース★9

▪️特徴

新品 モード系 長袖シャツワンピース スプリングコート ホワイト M L

ワンピース Aライン ロング丈

値下げ新品未使用✨nest robe リネン天然染めワークチュニック free

金ボタン ツイード 半袖

専用 Y's ワイズ ヨウジヤマモト ノースリーブロングワンピース サイズ1

ラウンドネック 丸ネック

ソージュ soeju ロングシャツワンピース TALL ネイビー

ディレクター MANAMI Instagram

jenne 付け襟ニット ドットチュールワンピース



新品 シソラス ワンピース



ANAYI ペイズリープリント ボウタイワンピース



ピンクハウス ひまわり デイジー花かご ワンピース

▪️ブランド

シルク100%✨ ポロ ラルフローレン マキシ丈 花柄 ワンピース シアー素材

eimy istoire エイミーイストワール

MilaOwen タンクレイヤードボリュームキャミワンピース【ウォッシャブル】



ドゥーブルメゾン ガーデンドレス



ne Quittez pas レディース ワンピース ロング 七分袖 FREE



CHOCO様 専用



ストライプペプラムニットワンピース

▪️カラー

新品‼️BOSS 六本木ヒルズ店で購入★送料込み

ピンク ピンクベージュ

新品 ケイトスペードニューヨーク ダリアブルームバーンアウトドレス

ホワイト 白

AmeriVINTAGE LACE REFIND TIGHT DRESS

ブルー 青

THE RERACS ザ・リラクス

ライトブルー 水色

Dorry Doll ボレロレイヤードレースドレス



マックス&コーワンピース。



大きいサイズ46*23区 清涼感 セットアップ ワンピース*自由区ICB組曲

■サイズ

ameri MEDI 2WAY CURTAIN ROMPERS ロンパース

11(Mサイズ)

【サヤカディヴィス✖️tommorrowland】ベージュデザインワンピース



Melody Basket メロディバスケット 刀剣乱舞 髭切 ワンピース

肩幅 : 約 34.5cm

driesvannoten ワンピース

袖丈 : 約 27.5cm

Ungrid バックリボンニットセットワンピース ホワイト 白 マキシ丈 長袖

身幅 : 約 40cm

イークラット♪生成り色セットアップ♪♪未使用品♪

着丈 : 約 91.5cm

メキシコ刺繍ワンピース



美品✨ エミリアウィズ 幾何学柄シャツワンピース ボウタイ リボン プリーツ M



マーレット Merlette Soliman

■柄

フラワープリントギャザーマーメイドワンピース

無地

LA7303 エスカーダ ツイードワンピース ピンク系 半袖 ウール混 38



新品 edition ワンピース ワンピース ロンハーマン



未使用⭐️argueのDRY COTTON LADY DRESS

■素材

todayfuk Docking Gather Onepiece

表地 ポリエステル84

45R★フェザーリネンポシャギのドレス パッチワーク

綿13%

新品未使用!【SNIDEL】バックスリットシャツワンピース

レーヨン3%

sybilla シビラ ロング マキシ ワンピース ダイヤ 刺繍



【新品・タグ付き】儀右ヱ門 ギエモン ワンピース コットン オカモト商店

配色部分 綿65%

ノンノンドールコレクション セットアップ

レーヨン21%

リゼッタ Lisette ワンピース コットンリネン

ポリエステル14%

ebure エブール レースワンピース Vネック ティアード 36 ホワイト



PINK HOUSE ピンクハウス ワンピース ロング

別布部分 ポリエステル68%

LEONARD ロングワンピース 花柄 総柄 ブルー シルク100% 絹 L

レーヨン32%

Her lip to チェリーワンピース



あいか様専用(191。462)

裏地 ポリエステル100%

チェスティ レモン ワンピース



限定値下げ!ローヘン ボックスプリーツ オールインワン 36 新品 キャメル

※素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。

HUG Ō WäR × ne Quittez pasハグオーワー×ヌキテパ

※ 写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合が御座います。ご了承ください。

【美品】SHIPS any ウールライクセーラーカラーワンピース



No.012 【大幅値下げ実施・新品未使用】オープンショルダーワンピース

▪️状態

値下げ。美品✨ アナイ✨ワンピース

こちらの商品状態は【 S〜A 】です。

perna ワンピ



【LAURA ASHLEY 】 ノースリーブワンピース ミモレ丈 花柄 Aライン

【SS】タグ付き新品

セルフォード ボウタイプリーツ ワンピース36

【S】 極美品 全く使用感なし

IRENE ワンピース チェック柄 ブルー 36

【A】 全体的な使用感もなく目立つ傷や汚れなし

AP STUDIO Fishtail スリップドレス

【AB】全体的な使用感はあるが目立つ傷や汚れはなし

美品 ポロ ラルフローレン ロング ワンピース シャツ チェック 人気 完売

【B】 シミ、小さな穴あき等ありだが目立たない

22SS 45R リネンのドレス ピンクシャンブレー

【C】 目立つ傷や汚れ穴あき等あり

BACCA⭐︎コットンピケ タンクトップドレス

【R】 古着特有のデザイン性のあるダメージ、

【新品タグ付き】イエナ フレンチスリーブシャツワンピース

風合い有り、ヴィンテージ

顕様 リバティワンピース



iNtimite ノースリーブニット、フレアスカート

▪️配送

【新品タグ付き】イエナ Vネック フレアワンピース ネイビー

簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。

Curensologyプリーツサロペットスカート

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。

芸能人着用★タグ付新品イエローケミカルレースボウタイワンピース38ダイアグラム



アニュアンス anuans ワンピース ロングワンピ レースワンピ パーティー

▪️購入先

JOHN / Mutton Sleeve Dress / Black

ブランドリユース店

AMERI GENTLEWOMAN OVERLAP DRESS

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

美品 アニエスベー シャツワンピース

質屋・古物市場・ストア商品

未使用展示品 SUSURI 22-256 リネン 花柄 サシェドレス/ワンピース

鑑定済商品です。

美品 アズノウアズ オオラカ 大きいサイズ コットン ロング ガウン ワンピース



ANDMARY エンジェルティアードドレス 黒 ブラック ロングスカート

真贋に問題ないものと認識しておりますが、万が一偽物があった場合には、返金対応させていただきますので安心してご購入ください。(^ ^)

(SI 187)高級ブランド JS collection ワンピース L



mii 花柄 ロングワンピース 未使用品



【20%オフ】snidel スイッチングデコルテオープンワンピース

#eimyistoire

AURALEE オーラリー シャツワンピース 半袖 チェック スリット

#エイミーイストワール

サンドレスムーン 即完売!ビッグカラーワンピ チャコール

#おさるのおうちのワンピースシリーズ

SNIDEL / シアーブロッキングニットワンピース



最終値下げ シアーストライプシャツドレス 38



☆専用☆Maison Margiela(メゾンマルジェラ)/ドレス

よろしくお願いします。(^^)

LADYパネルレースワンピース ラグナムーン



foufou はなたば#01 馬酔木(あせび)

管理番号326006054260

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エイミーイストワール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

———————————————————即購入も大歓迎です(^ ^)———————————————————▪️特徴ワンピース Aライン ロング丈金ボタン ツイード 半袖ラウンドネック 丸ネック ディレクター MANAMI Instagram ▪️ブランドeimy istoire エイミーイストワール▪️カラーピンク ピンクベージュ ホワイト 白ブルー 青 ライトブルー 水色■サイズ11(Mサイズ)肩幅 : 約 34.5cm袖丈 : 約 27.5cm身幅 : 約 40cm着丈 : 約 91.5cm■柄無地■素材表地 ポリエステル84 綿13% レーヨン3% 配色部分 綿65% レーヨン21% ポリエステル14%別布部分 ポリエステル68% レーヨン32% 裏地 ポリエステル100%※素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。※ 写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合が御座います。ご了承ください。▪️状態こちらの商品状態は【 S〜A 】です。【SS】タグ付き新品【S】 極美品 全く使用感なし【A】 全体的な使用感もなく目立つ傷や汚れなし【AB】全体的な使用感はあるが目立つ傷や汚れはなし【B】 シミ、小さな穴あき等ありだが目立たない【C】 目立つ傷や汚れ穴あき等あり【R】 古着特有のデザイン性のあるダメージ、 風合い有り、ヴィンテージ▪️配送簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。▪️購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。真贋に問題ないものと認識しておりますが、万が一偽物があった場合には、返金対応させていただきますので安心してご購入ください。(^ ^)#eimyistoire#エイミーイストワール#おさるのおうちのワンピースシリーズよろしくお願いします。(^^)管理番号326006054260

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エイミーイストワール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【初代】cherry pattern cache-coeur one-pieceSNIDEL フィッシュテールシャツワンピース ピンク【超美品] PLEATS PLEASE マキシ丈 ロングワンピースsecret honey シークレットハニー ブライアローズ 衣装 正規品アパルトモン Artificial Leather Overall Skirt安室奈美恵さん着用 fur fur スカートAMERI ★ PENTAGON NECK FOLD HEM DRESS新品 ノスタルジア ワンピースノースリーブの可愛らしい柄のワンピースです大きいサイズ46*23区 清涼感ALBINI社シアーワンピース*自由区ICB組曲