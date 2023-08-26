好評 yuuki様専用！ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

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◆新品タグ付

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◆国内セレクトショップ購入

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◆定価 46,200円(税込)

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◆カラー BLUE ブルー

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◆サイズ FREE

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着丈75.5cm 身幅74cm 肩幅82cm 袖丈49cm

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SAINT MICHAEL/セントマイケル

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「READY MADE」のデザイナー細川雄太氏と、マルチビジュアルアーティストとして活動しているCali Thornhill Dewitt (カリソーンヒル・デウィット)氏が手掛ける、新鋭ブランド「SAINT MICHAEL」。リアルなヴィンテージ感をうまく再現し、デザイナー両名のこだわりが詰まった、着るほどに愛着が沸くコレクションを展開しています。

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※お値下げ不可

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド セントマイケル 商品の状態 新品、未使用

SAINTM×××××× セントマイケルL/S TEE GAMESHIRT ゲームシャツ ホッケーシャツ◆新品タグ付 ◆国内セレクトショップ購入 ◆定価 46,200円(税込)◆カラー BLUE ブルー◆サイズ FREE着丈75.5cm 身幅74cm 肩幅82cm 袖丈49cmSAINT MICHAEL/セントマイケル「READY MADE」のデザイナー細川雄太氏と、マルチビジュアルアーティストとして活動しているCali Thornhill Dewitt (カリソーンヒル・デウィット)氏が手掛ける、新鋭ブランド「SAINT MICHAEL」。リアルなヴィンテージ感をうまく再現し、デザイナー両名のこだわりが詰まった、着るほどに愛着が沸くコレクションを展開しています。※お値下げ不可

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